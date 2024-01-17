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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против главы узбекской диаспоры за сравнение российских военных с «петухами» 

20:23 • 17.01.2024

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил сотрудникам ведомства возбудить уголовное дело против президента Межрегионального Узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова за «оскорбительные высказывания в адрес участников военной операции».

На слова Баратова ранее обратили внимание российские провоенные блогеры. Вечером 16 января в телеграм-канале Юрия Котенка появился скриншот поста Баратова в «Одноклассниках». 

«У себя в "Одноклассниках" он спокойно постит картинки с укропабликов с посылом, что Российская армия — это "петухи". Усман Баратов находит подобные шутки очень остроумными. Ему они по душе», — написал он.

Позже Баратов в инстаграме заявил, что его взломали и публикацию в «Одноклассниках» якобы разместил другой человек. Он закрыл доступ к своей странице в этой соцсети.

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