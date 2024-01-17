Стрелявший в военкома Руслан Зинин рассказал о пыточных условиях содержания. Первые два дня после задержания он провел в кандалах, которые фиксировали руки и ноги. Об этом пишет правозащитный проект «Зона солидарности».

«Я двое суток [после ареста] содержался в камере в кандальном устройстве, застегнутый по рукам и ногам. Был вынужден отправлять естественные надобности, питаться, спать в кандалах, застегнутый по рукам и ногам. Мои просьбы прекратить... снять устройство сотрудники игнорировали. Сняли непосредственно перед проведением допроса 28 числа. Я был измотан, просто хотелось, чтобы это прекратилось», — рассказал Зинин.

Расхождения в показаниях он объяснил тем, что во время первого допроса следователь вносил сведения в протокол «на основании двух-трех слов» и сам формулировал ответы.

«Записанное не соответствует сказанному мной. Также я в связи с этими двумя сутками <...> вынужден был подписать протокол допроса в том виде, в каком он был составлен следователем, несмотря на то, что записанное не соответствовало действительности. Также адвокат [Сергей] Сизых никак не вмешивался в проведение допроса, со мной не разговаривал, консультации мне не оказывал, замечаний не высказывал», — пояснил Зинин.

26 сентября 2022 года водитель лесовоза Руслан Зинин пришел в военкомат Усть-Илимска. Он трижды выстрелил в военкома Александра Елисеева, ранив его. Позже он объяснил, что пошел на такой шаг, чтобы спасти от мобилизации младшего брата. Кроме того, он рассказал, что переживал из-за смерти друга, который в марте 2022 года погиб в Украине.

Сначала против Зинина завели уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК). Однако военкома нельзя назвать сотрудником правоохранительных органов и позже статью изменили. Теперь ему вменяют совершение террористического акта (пункт «в» части 2 статьи 205 УК), незаконное хранение (часть 1 статьи 222 УК) и изготовление оружия (часть 1 статьи 223 УК).

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