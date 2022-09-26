«Очень переживал из-за повестки, которая пришла лучшему другу», Что известно о стрельбе в военкомате в Иркутской области

Журналистам ASTRA удалось связаться с матерью Руслана Зинина, который стрелял в начальника призывной комиссии в Усть-Илимске Иркутской области.

По словам женщины, она не видела сына несколько дней, а о произошедшем в военкомате узнала из новостей.

«В последнее время Руслан жил у бабушки. Утром он сказал ей, что ушёл в военкомат добровольцем. Потом мы не могли до него дозвониться, а потом увидели эти новости. Самому Руслану повестка не приходила, но вчера она пришла его лучшему другу. Руслан был очень расстроен из-за этого, потому что друг его в армии не служил. Говорили, что будет частичная мобилизация, а получается, что берут всех», — рассказала Марина Зинина. Откуда у сына оружие, женщина не знает.

По факту стрельбы правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на жизнь представителя власти и незаконном обороте оружия.

Раненый военком Александр Елисеев жив, но находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Как сообщается, Руслан Зинин открыл стрельбу из автомата в здании военкомата в помещении, где военком проводил инструктаж с мобилизованными гражданами. Перед тем как выстрелить Зинин сказал «сейчас все поедем домой», после чего приказал всем находившимся в зале его покинуть. Затем Зинин выстрелил в военкома еще три или пять раз.

Произошедшее в своем телеграм-канале прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«В голове не укладывается произошедшее. Мне стыдно, что подобное происходит в то время, когда мы наоборот должны быть едины. Должны бороться не друг с другом, а против реальных угроз», — написал Кобзев. «Я дал поручение усилить меры безопасности. Прошу всех сохранять спокойствие», — добавил он.

Источники: ASTRA, #кобзевнасвязи

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