Жителю Иркутской области Руслану Зинину, который выстрелил в военкома, предъявили обвинение в теракте

Жителю Усть-Илимска Иркутской области Руслану Зинину, который выстрелил в военкома, предъявили обвинение в теракте (п. «в» ст. 205 УК). Об этом сообщает телеграм-канал «Зона солидарности».

26 сентября 2022 года водитель лесовоза Зинин пришел в военкомат Усть-Илимска и открыл там стрельбу. В тот момент в здании выступал военком Александр Елисеев. Зинин его ранил.

Через несколько дней мужчину арестовали по делу о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК). Однако первоначальное обвинение не соответствовало действиям Зинина: военкома нельзя назвать сотрудником правоохранительных органов.

В итоге следствие переквалифицировало обвинение на совершение террористического акта. Новая статья, в отличие от предыдущей, не предусматривает пожизненное лишение свободы. Однако дела о терроризме не могут рассматриваться присяжными, а наказание не может быть ниже низшего порога.

Руслану Зимину грозит от 12 до 20 лет колонии.

Источник: «Зона солидарности»

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