Самый старый пес в мире лишился своего титула

Боби, чистокровный кобель редкой породы Рафейру ду Алентежу, жил в Португалии и умер в октябре 2023 года. По словам хозяйки, ему был 31 год и 163 дня. В феврале 2023 года Книга рекордов Гиннеса признала его самым старым живущим на Земле псом. Однако теперь возраст Боби ставят под сомнение. Рассказываем, как так вышло.

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Возраст Боби вызывал удивление у многих специалистов. 31 год для собаки — это как если бы мы сказали про человека, что ему 200 лет. Одним из первых сомнения в возрасте Боби высказал ветеринар Дэнни Чемберс, член совета Королевского колледжа ветеринаров-хирургов Великобритании. «Ни один из моих коллег-ветеринаров не верит, что Боби на самом деле был 31 год», — сказал он.

Чемберс в своей практике сталкивался со случаями, когда собаки доживают до глубокой старости, но они, как правило, относятся к более мелким породам и не имеют лишнего веса в отличие от Боби. Поэтому, по словам Чемберса, «еще более удивительно, что он прожил почти в три раза дольше, чем собаки в среднем». Чемберс также отмечает, что владельцы иногда не уверены в точном возрасте своей собаки и дата в клинических записях может быть неточной.

В декабре 2023 года издание Wired выпустило материал о невозможности установить точный возраст Боби, хотя дата его рождения подтверждена базой данных домашних животных португальского правительства.

Журналист издания Мэтт Рейнольдс решил разобраться в ситуации и направил несколько писем в администрацию Книги рекордов Гиннеса, которая признала Боби самым старым псом в мире. Параллельно автор направил запрос в SIAC — информационную систему для домашних животных в Португалии, аналог ветеринарного ЗАГСа, — где ему ответили, что зарегистрировали Боби в 2022 году.

«Владелец животного заявил, что оно 1992 года рождения, но у нас нет данных, которые могли бы подтвердить или опровергнуть это заявление», — сообщили журналисту в Португалии.

В Книге рекордов Гиннеса рассказали, что проводят проверку. «Мы решили временно прекратить фиксировать рекорды “самая старая из ныне живущих собак” и “самая старая собака за всю историю” до тех пор, пока все не прояснится», — сообщила The Times представительница Книги Гиннеса.

Что говорят эксперты?

Рейнольдс обратился за комментариями к экспертам по собакам-долгожителям. Энико Кубиньи, венгерская ученая-этолог (этология — дисциплина, изучающая поведение животных), считает, что определить точный возраст Боби, как и других собак-долгожителей, очень сложно. Некоторые владельцы не сообщают о смерти своих собак, поэтому в клиниках могут числиться собаки, которым по документам 40 лет. Поэтому без поддающихся проверке документов трудно достоверно определить возраст таких собак.

В случае Боби среди подозрительных признаков Кубиньи отметила его избыточный вес. По ее словам, собаки с избыточным весом редко доживают до глубокой старости. Другой вызывающий вопросы признак — различия в цвете шерсти на фотографиях пса: сравнение фото 1999, 2016 и 2022 года не позволило экспертам убедиться, что на снимках одно и то же животное. На фотографии 1999 года пользователи соцсетей замечают белый цвет лап, тогда как на более поздних кадрах они темные.

Титул самой пожилой собаки теперь может достаться Спайку, метису чихуахуа из Огайо, который был признан самым старым псом всего за две недели до того, как титул перешел к Боби.

Боби прожил всю свою жизнь в деревне Конкейрос, недалеко от западного побережья Португалии, в семье Коста. Хозяева связывают его долголетие с своеобразной диетой (Боби питался только домашней человеческой едой) и прогулками в «спокойной, мирной обстановке» без присмотра. Сейчас хозяйка Боби воздерживается от комментариев журналистам.