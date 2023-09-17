Большие собаки — самые агрессивные? Как вести себя, если вы встретили злую собаку?

Люди часто боятся собак. Многие считают, что крупные породы наиболее опасные, но больше всего боятся так называемых бойцовских пород. Кинолог и специалист по поведению собак Татьяна Прибыльская рассказала «Холоду» про стереотипы о «бойцовских породах», агрессию у собак и особенности их поведения.

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Что такое «бойцовские породы» и почему их запрещают?

«Бойцовские породы» — термин, придуманный СМИ. В этот список входят, например, стаффордширский бультерьер, английский бульдог, кане-корсо, ротвейлер, питбуль. Изначально эти породы были нужны для охраны и охоты: бесстрашные, умные, с молниеносной реакцией и сильными челюстями. Выводя их, люди не закрепляли у них агрессию по отношению к человеку, но без правильного воспитания такая собака действительно может стать опасной для окружающих.

На запрет таких пород повлияла и гуманизация, когда собаку стало этично воспитывать только лакомствами и добрым словом. Теперь многие люди, заводя питомца «бойцовской породы», не могут справиться с его воспитанием. И запрещают эти породы, как по мне, именно поэтому: часто мы получаем животных, которых владельцы не могут взять под контроль, поэтому они могут напасть на прохожего или агрессивно себя вести.

Какие породы наиболее агрессивные?

По моим наблюдением, чаще агрессию проявляют маленькие породы, потому что их хозяева уделяют меньше внимания дрессировке. К ним часто относятся как к детям, что не соответствует их видовым особенностям. А из-за того, что они маленькие и кругом видят опасность, эти собаки чаще проявляют физическую агрессию. Такие собаки живут в «стране великанов» и защищаются как могут. Но мелкие породы кусают не так сильно, как крупные, поэтому статистики нападений нет.

Почему считается, что крупные собаки опаснее?

Мнение, что крупные породы собак опаснее, привычное и понятное людям. Если человека укусит шпиц, он стряхнет его со штанины, пожалуется на животное хозяину и пойдет дальше. А если его укусит ротвейлер, то человек с большей вероятностью расскажет об этом в соцсетях или даже напишет на хозяина собаки заявление в полицию. Реакция будет другая, потому что укус серьезнее и может закончиться травмпунктом.

Крупные собаки кусают не чаще маленьких, потому что в большинстве случаев их владельцы относятся к дрессировке серьезнее. И даже если они не занимаются с кинологом, то надевают на питомца намордник, держат его на коротком поводке, выходят гулять в менее людное время суток. Хозяева понимают, что несут ответственность за поведение своей собаки, поэтому стараются его контролировать.

Как понять, что к собаке лучше не подходить?

Если собака напряжена, у нее прямые лапы, уши стоят торчком, широко открыты глаза, она не припадает на передние лапы в игровых поклонах и при этом делает выпады вперед, это говорит о том, что ее лучше обойти стороной. Еще животное может тянуть поводок или лаять.

Если у собаки прижаты уши, она подпрыгивает или расслабленно виляет хвостом с большой амплитудой — скорее всего, она настроена дружелюбно. А вот мелкое виляние может говорить об агрессии.

Фото: Dima Langemann / Unsplash

Насколько порода определяет поведение?

Поведение определяет семейство как таковое — то есть псовые. Будь то большие псовые или маленькие — инстинкты у всех одинаковые, просто они проявляются в разной степени.

Одна из самых агрессивных пород — ротвейлеры. Она выведена для службы человеку. Например, их часто используют для охраны, потому что у ротвейлеров есть специфические черты характера, такие как настороженность к незнакомым людям. Но ротвейлер не будет послушным по умолчанию. Нужно идти с ним на площадку и обучать его разным командам. Только после этого владелец получит животное, которое будет охранять его, но не нападет без команды.

Практически всегда агрессия собаки — ошибка хозяина или заводчика. Если на человека напал ротвейлер, есть два варианта: либо у него плохая генетика, например слабая нервная система, либо хозяин с ним не занимался.

Представим ситуацию: в лифте едет человек с собакой среднего размера — сиба-ину. К ним заходит мальчик, забивается в угол и говорит, что боится собаки, потому что она может его укусить. Человек тоже может на него напасть, но его мальчик не боится. Суть в том, что, если человек может ударить, это не значит, что он это сделает. Так же и с собаками. Если у нее есть зубы, это не значит, что она собралась кого-то кусать. Мальчик не интересует собаку ни с точки зрения игрушки, ни с точки зрения еды. Собака может его понюхать, но после этого отойдет в сторону.

Собака может укусить, если делать ей неприятно или обижать. Например, она может укусить ребенка дома, потому что дети часто не ощущают границ животного: таскают за хвост, дергают за шерсть или уши, пинают. Родители должны объяснить детям, что собаке это не нравится и, если ребенок не будет соблюдать ее границ, она вынуждена будет укусить его. Так же сделает и человек: если кто-то будет угрожать ему в темном переулке, то, скорее всего, он начнет защищаться.

Как обезопасить себя при виде агрессивной собаки?

Если вы на улице, можно начать кричать или попытаться взять с земли камень. Ни в коем случае нельзя бежать и поворачиваться спиной. Но всегда проще предупредить агрессию, чем справляться с ней постфактум. Например, можно обойти бездомное животное или стаю, если вы видите их поблизости.

Если же ваша собака проявляет агрессию к вам или к людям вокруг, стоит пойти к специалисту и выяснить, с чем связано такое поведение. Здесь тоже лучше действовать на опережение: взяли щенка — ведите его к специалисту и воспитывайте. Мы же водим детей в сады и школы, сдаем экзамены на водительские права — с собаками тоже необходимо проходить определенную подготовку.