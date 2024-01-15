В России впервые за 10 лет выросло число диагностированной алкогольной зависимости

В России впервые за десять лет выросли случаи постановки диагноза «алкогольная зависимость», сообщает «Коммерсантъ». Данные обнаружены в сборнике Росстата «Здравоохранение в России-2023», опубликованном в конце декабря.

До 2021 года в России наблюдалось устойчивое снижение числа людей с алкогольной зависимостью и психозами. С 2010 по 2021 год число впервые выявленных пациентов с алкогольной зависимостью сократилось почти в три раза — со 154 тысяч до 53 тысяч человек. Однако в 2022 году этот показатель вырос до 54,2 тысяч человек, включая 12,9 тысяч с алкогольным психозом.

Влияние пандемии на потребление алкоголя оценивают как негативное, связанное со стрессом. Врачи отмечают, что социально-экономические потрясения последних лет и «усиление геополитических противостояний» замедлили положительную динамику.

Анализ данных Росстата оспаривается специалистами, так как многие обращения за помощью могут быть анонимными и не учитываются в статистике. Особое внимание уделяется росту случаев алкогольных психозов, что может свидетельствовать о более тяжелых случаях зависимости.

Директор Национального научного центра наркологии — филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава Татьяна Клименко заявила, что данные Росстата не дают оснований говорить о значительном росте людей с алкогольной зависимостью. Она назвала увеличение статистики «незначительными колебаниями» на фоне пандемии коронавируса.

Обновлено в 15:43. Добавлен комментарий эксперта Минздрава Татьяны Клименко.

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