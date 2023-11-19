Квалификационная коллегия рекомендовала повысить судью, вынесшую приговор художнице Саше Сколиченко

Квалификационная коллегия рекомендовала к назначению на пост замглавы Калининского районного суда Петербурга судью Оксану Демяшеву, приговорившую художницу Сашу Сколиченко к семи годам колонии. На это обратил внимание политик Лев Шлосберг.

Коллегия дала рекомендацию о повышении судьи на следующий день после приговора Сколиченко. «Медиазона» отмечает, что на должность претендовала только Демяшева.

Группа поддержки художницы ранее обратилась в коллегию с требованием проверить действия судьи на предмет соответствия нормам судебной этики, пишет The Insider. Она подчеркнула, что процесс шел без перерывов на еду и прием лекарств Сколиченко, а также сопровождался угрозами о выдворении адвокатов художницы, что запрещено законодательством.

Демяшева 16 ноября приговорила Сколиченко к семи годам колонии по делу о распространении «фейков» про российскую армию из-за «антивоенных наклеек», которыми она заменила ценники в супермаркете. Донос на художницу написала 76-летняя жительница Петербурга.

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