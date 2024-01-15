Израильского футболиста депортируют из Турции за акцию в поддержку захваченных ХАМАСом заложников

Израильского футболиста Сагива Йехезкеля, игравшего за турецкий клуб «Антальяспор», депортируют из Турции. Поводом для этого послужила его акция в поддержку израильских заложников, захваченных палестинской группировкой ХАМАС, пишет Times of Israel.

Как сообщается, 14 января Йехезкель сравнял счет в матче против «Трабзонспора» в высшей лиге Турции. После этого футболист показал жестом сердце и продемонстрировал повязку на своем запястье, на которой было написано «100 дней. 7 октября» и изображена звезда Давида.

После окончания матча Йехезкеля задержали турецкие силовики и доставили его в суд. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч написал в соцсети X, что против 28-летнего футболиста возбудили дело по обвинению в публичном разжигании ненависти и вражды. Суд постановил депортировать его из страны. В свою очередь, руководство клуба «Антальяспор» заявило о расторжении контракта с Йехезкелем.

Власти Израиля осудили произошедшее с Йехезкелем. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир в соцсети X назвал президента Турции Реджепа Эрдогана «нацистом во всем». Он также призвал израильтян не посещать Турцию, не покупать турецкий товаров и не поддерживать Турцию финансово. В свою очередь, министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что «Турция превратилась в темную диктатуру, которая работает против гуманитарных ценностей и ценностей спорта».

В ходе нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года более 1200 израильтян были убиты, а еще более двухсот захвачены в заложники. Позже часть из них освободили в обмен на палестинских заключенных. Около сотни израильтян ХАМАС все еще удерживает в секторе Газа.

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