Перемирие между Израилем и ХАМАСом продлено на два дня

Израиль и ХАМАС продлили перемирие на два дня. Об этом сообщил представитель МИДа Катара Маджид аль-Ансари. Информацию также подтвердил источник BBC, знакомый с ходом переговоров.

Сколько пленных будет освобождено за эти два дня, неизвестно. Как пишет Financial Times, ранее сообщалось, что если перемирие будет продлено на два дня, ХАМАС освободит еще 20 заложников, а Израиль — еще 60 заключенных палестинцев.

На прошлой неделе Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США заключили четырехдневное перемирие. Оно начало действовать утром 24 ноября. В его рамках ХАМАС согласился освободить 50 пленных израильтян, а Израиль — 150 палестинцев, содержащихся в местных тюрьмах.

В тот же день стороны обменялись первыми группами заложников и заключенных: с территории сектора Газа вывезли 13 израильтян, а из израильских тюрем отпустили 39 палестинцев. 27 ноября в Красном Кресте сообщили, что с 24 числа из сектора Газа были освобождены не менее 58 заложников, и из израильских тюрем было отпущено 85 палестинцев.

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