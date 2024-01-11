Против Сергея Удальцова завели дело по статье об «оправдании терроризма»

Против лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова завели дело об «оправдании терроризма» (статья 205.2 УК). Об этом со ссылкой на адвоката Виолетту Волкову пишет ТАСС.

Рано утром 11 января Удальцов сообщил, что к нему пришли с обыском. «Ломятся в дверь, говорят что из полиции», — написал он в своем телеграм-канале.

По данным телеграм-канала 112, сейчас Удальцов находится на допросе в СК. Это «Холоду» подтвердила жена политика депутат Госдумы Анастасия Удальцова. От других комментариев она отказалась.

112 также добавляет, что уголовное дело об «оправдании терроризма» против Удальцова завели из-за поста в его телеграм-канале. О какой именно публикации идет речь — неизвестно.

10 января «Левый фронт» провел пикеты возле здания администрации президента в центре Москвы. Участники акции требовали отставки губернатора Московской области Андрея Воробьева из-за проблем с отоплением.

Сергей Удальцов был активным участником протестного движения в России. В 2014 его приговорили к четырем с половиной годам заключения по «болотному делу». ЕСПЧ в 2019 присудил ему девять тысяч евро компенсации за неправомерный приговор российского суда. Сейчас Удальцов поддерживает российское вторжение в Украину, но критикует Владимира Путина.

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