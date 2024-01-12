Помилованного за участие в войне убийцу вновь осудили за убийство

Дальнереченский районный суд Приморского края приговорил Максима Волкового, участвовавшего в войне в Украине, к семи годам колонии строгого режима за убийство (часть 1 статьи 105 УК). На соответствующее постановления суда обратила внимание «Медиазона». Ранее Волковой уже отбывал наказание за убийство, но был помилован, отправившись воевать в Украину.

По версии обвинения, вернувшись с войны в Украине, Волковой в течение пяти дней выпивал со знакомыми в доме одного из них. В какой-то момент у него возник конфликт с одним из собутыльников. Тогда Волковой избил его предметами мебели и битой, а также нанес несколько ударов ножом.

В итоге пострадавший умер «от обильной кровопотери, явившейся осложнением, множественных ушибленных ран лица и волосистой части головы», говорится в судебном постановлении.

Как писала местная пресса, в марте 2022 года Волкового приговорили к восьми годам колонии строгого режима за убийство. В колонии он завербовался в ЧВК Вагнера и отправился воевать в Украину, благодаря чему получил помилование.

При этом при вынесении нового приговора суд не счел имеющуюся у Волкового судимость отягчающим обстоятельством, зато посчитал смягчающими обстоятельствами его участие в войне и полученные государственные награды.

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