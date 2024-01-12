Провоенные блогеры начали публиковать видео в поддержку Путина

С четверга 11 января в крупных провоенных телеграм-каналах начал появляться ролик в поддержку Владимира Путина. В нем снялись депутат Народного совета аннексированной Донецкой области от «Единой России» Александр Гриденко и трое актеров Донецкого республиканского академического молодежного театра (РАМТ), выяснило «Агентство».

По сюжету, действие происходит на фронте во время предвыборной кампании. К находящимся в блиндаже российским военным прибегает человек в камуфляжной форме с урной для голосования. В конце видео один из солдат говорит: «У нас в стране один президент. И он сказал, Одесса — русский город. А я из Одессы». Затем крупным планом показывают портрет Путина.

Как отмечает «Агентство», это видео появилось в телеграм-каналах Семена Пегова WarGonzo, «военкора» ВГТРК Александра Сладкова, «военкора» «Комсомольской правды» Александра Коца, пропагандиста «Первого канала» Руслана Осташко и председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова. Последний удалил ролик из своего канала.

Издание выяснило, что роль военного из Одессы сыграл депутат Народного совета аннексированной Донецкой области от «Единой России» Александр Гриденко. Опираясь на утекшие данные «Агентство» предполагает, что он никогда не жил в Одессе.

Роли других персонажей исполнили актеры Донецкого РАМТ Дмитрий Штепа, Николай Гусейнов и Леонид Петров, пишет издание. Один из них, Леонид Петров, в 2023 году уже играл российского военного в сериале «Резервисты».

В разговоре с журналистами Штепа заявил, что не снимался в видеоролике. Однако, как пишет «Агентство», система распознавания лиц подтвердила обратное с вероятностью 99,8%. Связаться с остальными актерами не удалось.

В движении «Голос» изданию сообщили, что опубликованное видео может нарушать сразу несколько статей федерального закона №67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». Например, у ролика есть признаки агитации, поэтому он должен содержать информацию о производителе и избирательном фонде кандидата, который оплатил съемку. Этой информации на видео не указано. Штраф за такое нарушение для физлиц составляет 20 тысяч рублей, для должностных — 50 тысяч, а для юрлиц — 500 тысяч рублей.

О выдвижении Путина на новый президентский срок стало известно 8 декабря 2023 года. Он рассказал о своих намерениях участнику войны в Украине Артему Жоге во время мероприятия в Большом Кремлевском дворце.

16 декабря инициативная группа избирателей, в которую вошел Жога, а также певец Shaman и блогер Гоблин, выдвинула Путина на выборы. Он будет участвовать в них в качестве самовыдвиженца. На этой неделе Путин поехал в турне по Дальнему Востоку. Он назвал Одессу «русским городом» во время прямой линии 14 декабря.

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