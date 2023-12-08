Владимир Путин объявил о выдвижении на новый президентский срок. Об этом он сказал в ходе мероприятия в Большом Кремлевском дворце.

РИА «Новости» пишет, что о своем решении баллотироваться на новый срок Путин сказал участнику войны в Украине Артему Жоге. Как сообщается, тот обратился к Путину с просьбой выдвинуть свою кандидатуру, и он согласился.

Ранее 8 декабря ЦИК России официально объявил, что президентские выборы в пройдут в стране весной 2024 года — с 15 по 17 марта.

Накануне отбывающий наказание в колонии политик Алексей Навальный призвал россиян участвовать в грядущих президентских выборах и голосовать за любого кандидата, кроме Путина.

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