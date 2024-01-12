Музыкальный канал оштрафовали на миллион рублей за «ЛГБТ-пропаганду» из-за клипа группы «Танцы минус»

Таганский районный суд Москвы оштрафовал музыкальный телеканал «Ля-минор ТВ» на миллион рублей из-за клипа «Танцев минус». Об этом пишет «Верстка» со ссылкой на постановление суда.

Телеканал признали виновным в «ЛГБТ-пропаганде» среди несовершеннолетних из-за в фрагмента с поцелуем двух девушек. Сторона защиты настаивала, что клип «Город» не содержит сцен сексуальных отношений между представителями одного пола. По словам адвоката, он пропагандирует любовь к России и ее городам — Санкт-Петербургу и Москве.

«Героини-девушки, которые целуются в клипе, олицетворяют красоту и заманчивость большого города, радуются белым ночам, хорошей погоде и главному герою клипа — исполнителю В. Петкуну. Их поцелуй, по мнению, защитника, нельзя назвать чувственным, он является дружеским, социальным и он не пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения», — говорится в материалах дела.

Там также отмечается, что при анализе фрагмента клипа сотрудники подведомственного Роскомнадзору «Главного радиочастотного центра» учитывали «классификацию поцелуев». Они пришли к выводу, что в клипе есть «сцены невербального взаимодействия двух лиц одного биологического пола (женского)».

В конце прошлого года по обвинению в «ЛГБТ-пропаганде» на миллион рублей оштрафовали телеканал «Точка ТВ» из-за клипа Николая Баскова «Странник». Чуть раньше по этой же статье суд в Петербурге выписал штраф в 500 тысяч рублей телеканалу Aiva. Причина — клип Сергея Лазарева на песню «Так красиво», в котором есть кадры с соприкосновением рук двух девушек.

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