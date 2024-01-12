Трое бежавших в США российских фехтовальщиков обратились за американским гражданством, чтобы выступить за сборную страны на Олимпиаде 

Объявленные в России в розыск фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида, а также шпажист Константин Лоханов решили получить гражданство США. Двое из них планируют выступить за американскую сборную на летней Олимпиаде-2024 в Париже. Об этом сообщает американская газета USA Today.

Издание утверждает, что письма в поддержку россиян написали Олимпийский и Паралимпийский комитеты США, а также Ассоциация фехтования страны (USA Fencing).

«Все трое пошли на жертвы ценой огромных личных затрат и подвергли свою жизнь риску, чтобы иметь возможность представлять нашу нацию. Мы просим вас приложить все усилия, чтобы поддержать их в чрезвычайной ситуации», — написал генеральный директор USA Fencing Фил Эндрюс в письме Конгрессу.

Интересы фехтовальщиков представляет адвокат из Нью-Йорка Джек Винер. По его словам, чтобы спортсмены стали американскими гражданами к Олимпийским играм, которые начнутся 26 июля, Сенат и Палата представителей должны будут принять соответствующий законопроект. После этого документ должен подписать президент США Джо Байден. Винер также рассказал, что юридическая компания Covington & Burling уже обратилась с этим вопросом к конгрессменам.

В разговоре с USA Today супруги Бида сказали, что по совету адвоката не будут обсуждать войну в Украине или политику российских властей. Виолетта Бида рассказала, что не планирует участвовать в ближайшей Олимпиаде из-за беременности.

В конце декабря Сергея и Виолетту объявили в розыск. Тогда не сообщалось по какой именно статье. Предположительно, против них возбудили уголовное дело о самовольном оставлении части или места службы. На момент отъезда Сергей состоял в клубе «Динамо» и формально числился сотрудником Росгвардии. Виолетта выступала за «ЦСКА» и была сотрудницей Минобороны.

В свою очередь, Константин Лоханов, который ранее был женат на дочери главы Олимпийского комитета России Софии Поздняковой, в разговоре с журналистами осудил российскую агрессию. Он уехал в Германию за день до полномасштабного вторжения в Украину, а после перебрался в США. «Они начали войну, убивают людей и думают, что это нормально», — сказал Лоханов. Все трое спортсменов в США сейчас занимаются тренерской работой.

В Федерации фехтования России сообщили, что там не получали обращений о переходе спортсменов в сборную США. А глава Олимпийского комитета Станислав Поздняков заявил, что смена гражданства российскими фехтовальщиками не станет большой потерей. «Испугавшиеся любители желтых самокатов и фраппе... Ну уехали и уехали. Сегодня из СМИ мы узнали, что им предложили какие-то печенюшки. Главное, чтобы они не поперхнулись», — сказал он.

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