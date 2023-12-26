МВД объявило в розыск уехавших из России фехтовальщиков Сергея Биду и его супругу Виолетту — «Медиазона»

МВД объявило в розыск уехавших из России фехтовальщиков Сергея Биду и его жену Виолетту. Информацию об этом в базе министерства обнаружила «Медиазона».

В основаниях для розыска у супругов значится «статья УК», но какая именно, не уточняется. Издание отмечает, что Сергей Бида попал в розыск не позднее сентября, а Виолетта — не позднее октября 2023 года.

30-летний Сергей Бида состоял в «Динамо». В 2012 году он завоевал звание чемпиона мира среди юниоров. Затем в течение нескольких лет Бида получал звания чемпиона Европы. Также он выиграл серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. 29-летняя Виолетта Бида выступала за «ЦСКА» и тоже участвовала в Олимпиаде, пишет «Медиазона».

В конце 2022 года Виолетта Бида писала в соцсетях, что у них с мужем забрали загранпаспорта. «Медиазона» связывает это с тем, что фехтовальщики числились в силовых структурах: у Сергея Биды было звание офицера Росгвардии, а Виолетта была сотрудницей Минобороны.

Супругам все-таки вернули паспорта, они встретили 2023 год за границей, после чего вернулись в Россию. Через несколько месяцев они снова покинули страну. В начале лета американская Академия мастеров фехтования сообщила, что Сергей Бида присоединился к ее тренерскому составу. В этой же Академии занимается Виолетта, пишет «Медиазона».

Через месяц Американская фехтовальная федерация объявила о допуске троих фехтовальщиков из России к соревнованиям в США. Агентство Reuters писало, что речь шла о Сергее Биде, Олеге Каныше и Константине Лоханове. На соревнованиях Сергей Бида завоевал несколько золотых медалей.

Как отмечает «Медиазона», участие российских спортсменов в американских турнирах осудили российские провластные спортивные издания. Российская Федерация фехтования уволила старшего тренера сборной Александра Глазунова из-за участия его подопечных в соревнованиях в Штатах «без согласия российской стороны». «Медиазона» предполагает, что именно после этого заявления Сергей и Виолетта стали фигурантами уголовного дела и были объявлены в розыск.

В разговоре с изданием Сергей Бида предположил, что уголовные дела могут быть связаны с их статусом силовиков, но отказался подробнее обсуждать эту тему. «Я решил отрешиться от всего этого и не хочу иметь ничего общего с политикой, особенно российской», — сказал он.

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