Фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида стали фигурантами дела о самовольном оставлении части. Им может грозить до 10 лет тюрьмы

Шпажисты Сергей и Виолетта Бида стали фигурантами уголовного дела о самовольном оставлении части. Об этом со ссылкой на анонимный источник пишет РИА «Новости».

«В отношении Сергея и Виолетты Бида расследуется уголовное дело по статье о самовольном оставлении части или места службы», — сказал собеседник агентства, подтвердив, что оба они являются военнообязанными.

Согласно статье 337 УК, за самовольное оставление части или места службы, совершенное в период мобилизации или ведения боевых действий, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.

Накануне стало известно, что МВД объявило фехтовальщиков в розыск. Однако ведомство не уточнило, по какой именно статье разыскивают супружескую пару.

Летом 2023 года супруги Бида уехали в США. Американская Академия мастеров фехтования 21 июня сообщила, что Сергей Бида присоединился к ее тренерскому составу. Тогда же спортсмены выступили на чемпионате США по фехтованию в нейтральном статусе. РИА «Новости» пишет, что они не уведомили об этом российскую сторону, из-за чего в отставку отправили старшего тренера сборной России по шпаге Александра Глазунова.

Сергей Бида — серебряный призер Олимпийских игр в Токио в командном первенстве по фехтованию на шпагах. Также он брал серебро и бронзу чемпионатов мира и завоевал три золотых медали на чемпионатах Европы. Бида выступал за «Динамо» и формально был сотрудником Росгвардии.

Виолетта Бида (до замужества Храпина) — серебряный призер командного турнира чемпионата мира-2019. Она также трижды становилась Победительница Первенства мира. «Медиазона» пишет, что спортсменка причислена к клубу ЦСКА и была сотрудницей Минобороны.

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