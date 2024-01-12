В новом клипе MGMT снялась девушка из России

Американская группа MGMT выпустила клип на сингл «Nothing to declare». Главная героиня видео — девушка без рук, которая в финале встречается с Венерой Милосской. Инга Петри родилась в России, но с детства живет в США и благодаря поддержке родителей многого добилась в жизни, например, окончила университет и стала популярным блогером с аудиторией в 100 тысяч человек. Правда, недавно у нее диагностировали рак, но Инга не отчаивается и готовится к новой главе своей жизни. «Холод» рассказывает ее историю.

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Девушка летит в Париж. Она наносит макияж, складывает вещи в чемодан, проходит досмотр, надевает маску на глаза в самолете и ест устрицы ногами. У нее нет обеих рук, и это совершенно не мешает ей жить. Это сюжет клипа «Nothing to declare», который выпустила американская группа MGMT. Песня войдет в первый за шесть лет альбом группы «Loss of Life», который выйдет в феврале 2024 года.

Главную роль в ролике сыграла 24-летняя Инга Петри, родившаяся в России. В детстве от нее отказалась мать, и ее усыновили родители из США. Теперь она ведет инстаграм и тикток, в которых рассказывает о жизни с ограниченными возможностями. Девушка показывает, как держит столовые приборы, пишет и делает макияж ногами. Кроме того, Инга умеет с помощью ног играть на виолончели. У нее более 100 тысяч подписчиков, которые поддерживают Ингу, называют ее смелой, умной и восхитительной.

Сама Инга не считает, что ее возможности чем-то ограничены. «Я могу делать все моими ногами. Прямо сейчас я держу телефон в своей ступне», — говорит Петри на одном из видео. Инга никогда не носила протезы: сначала у семьи не было на них денег, а потом она поняла, что с ними ей будет неудобно.

Российские корни

Инга родилась в Новосибирске в 1999 году с врожденной аплазией верхних конечностей. Ее мать отказалась от дочери в роддоме, но через два года Ингу удочерили граждане США Даниэль и Дженнифер Петри из Атланты. Инге повезло — она нашла родителей до того, как в 2012 году Госдума приняла «закон Димы Яковлева», который запрещает гражданам США усыновлять российских детей (а в конце 2023 года депутаты предложили распространить запрет на всех иностранцев в странах, где разрешен трансгендерный переход). Инга стала одной из шести детей в верующей семье бухгалтера и учительницы музыки.

Аплазия — врожденный порок развития, при котором у ребенка полностью или частично отсутствует орган или часть тела.

«Моя мама проводит всю свою жизнь, неустанно работая на своих шестерых детей. Мама и папа, вы показали мне больше любви, чем большинство людей видят за всю свою жизнь. Спасибо, что выбрали меня, когда никто другой не смог бы, а затем дали мне самую прекрасную жизнь, о которой я когда-либо могла мечтать. Именно благодаря вам обоим я могу самостоятельно поступить в колледж в Нью-Йорке и у меня есть навыки и стремление усердно работать и добиваться успеха», — рассказывала Инга.

Сейчас девушка окончила колледж и получила диплом юриста в Питтсбургском университете.

После публикации статей в российских СМИ Ингу нашла ее родная мать. Ей оказалась жительница Новосибирска, у которой есть еще трое детей. Женщина рассказала, что отец Инги бросил ее еще до рождения ребенка.

«Поддержки ждать было не от кого. Родственники и врачи твердили: откажись от нее, что ты ей можешь дать? Так я написала отказную, а потом ее удочерили иностранцы, увезли в США. Все эти годы я рыдала, молила, чтобы ее не пустили на органы, чтобы у нее сложилась хорошо жизнь», — заявила мать Инги. По информации новосибирских журналистов, недавно она начала общаться с дочерью в соцсетях.

Новая борьба

Осенью 2023 года у Инги Петри обнаружили рак молочной железы третьей стадии. Сейчас девушка публикует в своем тиктоке видео, в которых рассказывает о своем самочувствии и настроении. Подписчики активно поддерживают Ингу комментариями:

«Молимся за тебя». «Тебе не нужен парик, ты всегда прекрасна». «Желаем тебе всего наилучшего, ты победишь это».

В интервью после выхода клипа на песню «Nothing to declare» Инга рассказала, что видео частично повторяет ее биографию.

«В некотором смысле история Венеры Милосской всегда казалась похожей на мою жизнь, особенно на персонажа, которого я играю в клипе. Ей восхищаются и ее почти постоянно окружают люди, но все же она одинока, а ее прошлое неизвестно. По поводу ее рук всегда возникали вопросы, и ей никогда не приходилось отвечать или доказывать свою ценность. С моей точки зрения, ей нечего декларировать», — говорит Инга.

На момент съемок Петри уже знала о своем диагнозе и говорит, что диагноз изменил ее жизнь — она стала другим человеком. Ей пришлось отложить многие планы и цели, чтобы сосредоточиться на борьбе с раком. Инга и здесь проводит параллели с героиней своего клипа: ей «нечего декларировать», потому что она начала новую главу жизни, в которой главное — победить болезнь.