«Не вижу себя стереотипным сексуальным объектом»

Британское Управление по рекламным стандартам запретило рекламную кампанию Calvin Klein с певицей FKA Twigs. Бренд обвинили в объективизации женщин, сообщается на сайте регулятора. Сама певица при этом не согласилась с такой оценкой.

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В Управление по рекламным стандартам Британии (ASA) поступило несколько жалоб на три постера Calvin Klein. На первом плакате изображена FKA Twigs — она стоит в джинсовой рубашке, обтянутой вокруг тела, при этом ягодицы и грудь частично обнажены. На втором и третьем плакатах — модель Кендалл Дженнер. На одной фотографии она в джинсах и с руками, скрещенными на обнаженной груди. На другой она лежит на спине в нижнем белье, стягивая джинсы до бедер. На всех трех снимках был текст «Calvins или ничего».

В Calvin Klein не считают, что фотографии побуждали публику рассматривать тела моделей как объект. По словам представителей компании, эти снимки содержали «прогрессивный» и «просветительский» месседж. Также в Calvin Klein добавили, что в этой рекламе снимались и мужчины.

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«Реклама была посвящена одежде, в том числе нижнему белью, и поэтому следовало ожидать некоторой степени обнаженности. Слоган "Calvins или ничего" означал, что продукт Calvin Klein незаменим, и он был гендерно-нейтральным», — заявили в компании.

Сотрудники британского Управления по рекламным стандартам, тем не менее, не встали на сторону компании. «Мы сочли, что композиция изображения фокусирует внимание зрителей на теле модели, а не на рекламируемой одежде. В рекламе использовалась нагота и основное внимание уделялось физическим особенностям FKA Twigs, а не одежде, до такой степени, что она представлялась как стереотипный сексуальный объект», — говорится на сайте ASA.

Регулятор потребовал у Calvin Klein убрать кампанию с FKA Twigs со всех платформ. При этом постеры с Кендалл Дженнер правил о рекламе, по мнению ASA, не нарушили, так как ее образ был «не более чем умеренно сексуальным».

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FKA Twigs раскритиковала решение ASA. «Я не вижу себя “стереотипным сексуальным объектом”, которым меня назвали. Я вижу красивую сильную цветную женщину, чье невероятное тело преодолело больше боли, чем вы можете себе представить. […] Я горжусь своей физической формой и считаю, что искусство, которое я создаю с помощью своего тела, соответствует стандартам таких женщин, как Жозефина Бейкер, Эрта Китт и Грейс Джонс (певицы — прим. “Холода”), которые разрушали барьеры в понимании того, что значит быть сильной и использовать уникальную чувственность», — написала она в инстаграме.