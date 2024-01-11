Верховный суд отклонил два иска Навального к Минюсту о правилах распорядка в колониях 

Верховный суд отклонил два иска Алексея Навального к Минюсту, пишет «Медиазона». Один из них касался религиозной литературы, второй — приема пищи.

Навальный оспаривал право иметь в ШИЗО, ПКТ и ЕПКТ не более одной книги, в том числе религиозного содержания. «Хочешь иметь Коран в камере? Значит, кроме Корана у тебя ничего не будет. У тебя не будет даже газеты, если ты требуешь Корана. <﻿…﻿> Наша тюремная система нашла себе нового врага. Этот враг называется мусульмане. И именно для этого придумываются постоянно какие-то ограничения, которые мешают людям изучать ислам», — рассказал оппозиционер.

Кроме того, по словам Навального, в некоторых случаях на прием пищи заключенным дают всего десять минут. Политик отметил, что согласно правилам внутреннего распорядка, на это может отводиться до 30 минут, но сотрудники колонии трактуют это правило по-разному.

«Есть такое вот выражение, очень подходящее: "Обезьяна с гранатой". Я не хочу сказать, что каждый руководитель исправительного учреждения — обезьяна. Но некоторые — это злобные люди. Злобные люди и фашисты, сумасшедшие», — так Навальный описал сотрудников, которые трактуют правила в свою пользу.

Судья Олег Нефедов сделал Навальному замечание, назвал слова политика оскорблением, а после отклонил его иски. «Медиазона» пишет, что в перерыве политику дали коротко поговорить с матерью. Трансляцию на это время отключили.

Накануне Навального впервые за месяц вывели на заседание суда по видеосвязи из новой колонии особого режима в поселке Харп на Ямале. Он сообщил, что письма до него еще не дошли, а также рассказал, что в колонии на Крайнем Севере условия содержания лучше, чем в ИК-6 во Владимире.

В конце прошлого года адвокаты и соратники политика не знали о его местонахождении 20 дней. В это время Навального этапировали в ИК-3 «Полярный волк». За время поисков команда политика направила 618 запросов в 446 учреждений по всей стране.

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