В России зафиксировали рекордное число операций по стерилизации женщин

Росстат зафиксировал рекордное число операций по стерилизации женщин за последние 16 лет. С 2010 года количество таких вмешательств увеличилось на 20%. Об этом со ссылкой на статистику службы пишет «Медвестник».

Согласно данным Росстата, по итогам 2022 года число операций по стерилизации женщин в возрасте от 15 до 49 лет достигло 15 тысяч. Больше было только в 2006 году — более 17 тысяч вмешательств.

«Медвестник» пишет, что с 2006 года число операций по стерилизации женщин в России стабильно снижалось. Однако в 2014 году тренд изменился. Исключение — 2020 год. Тогда на фоне пандемии коронавируса провели 12,6 тысяч операций.

Рост случаев женской стерилизации может быть связан тем, что появилось больше информации об этой процедуре. Так считает заведующий отделением репродуктивной хирургии Международного центра репродуктивной медицины Ринат Темирбулатов.

«Сейчас у пациенток появилось понимание, что эта процедура не приводит к пожизненному и необратимому отказу иметь детей. Например, даже после перевязки маточных труб пациентка при желании может сделать ЭКО и получить беременность», — говорит он.

Кроме того, «Медвестник» утверждает, что другие методы женской контрацепции становятся менее популярными. По данным издания, число женщин, которые используют гормональную контрацепцию упало с 2010 года более чем на 20%, а тех, кто ставит внутриматочную спираль — на 88%.

Проводить операцию по стерилизации женщинам и мужчинам можно по достижении 35 лет и при наличии у них не менее двух детей. Также операцию могут провести по медицинским показаниям, среди которых, в частности, лейкоз, разрыв матки и шизофрения.

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