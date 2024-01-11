В Новосибирске более сотни домов остались без тепла из-за аварии на теплосети, пишет «Сибирский экспресс». Следственный комитет начал проверку. Власти обещают устранить последствия к вечеру 11 января. Температура воздуха в городе сегодня опустилась до -15 градусов Цельсия.

Авария произошла на магистральной теплосети в Ленинском районе Новосибирска по улице Пархоменко. Издание со ссылкой на сайт систем жизнеобеспечения города пишет, что без тепла и горячей воды остались 124 дома и десять социальных объектов. Судя по видео, которые распространились в сети, после аварии близлежащие улицы затопило водой.

В сою очередь, в мэрии Новосибирска сообщили, что 13 школ в Ленинском и Кировском районах города перевели на дистанционное обучение. «Всего в зоне аварии находятся 64 школы и 70 детских садов», — рассказали власти. Кроме того, медицинские учреждения в районе аварии перестали принимать больных. Экстренных пациентов переводят в больницы других районов.

Прокуратура Новосибирска возбудила уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (часть 1 статья 238 УК). «Прокурорам районов поручено дополнительно проверить законность эксплуатации сетей теплоснабжения, деятельность ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и органов местного самоуправления», — сообщили в пресс-службе прокруатуры.

Накануне из-за аварии на теплосетях без отопления остались более трех тысяч человек во Владивостоке. Ранее о проблемах с отоплениях массово сообщали жители городов Московской области. Так, 4 января стало известно об отключении тепла в Наро-Фоминском, Дмитровском, Раменском и Волоколамском городских округах, а также в Солнечногорском районе, Химках, Электростали, Чехове, Подольске, Мытищах и Москве. Кроме того, без отопления 9 января остались более шести тысяч жителей Находки.

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