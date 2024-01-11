В подмосковном Королеве без тепла остались около сотни домов 

В ночь на 11 января в Королеве без тепла остались дома в микрорайоне Юбилейный. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации города. «Осторожно, Москва» добавляет, что из-за аварии на котельной отопления нет примерно в сотне домов Королева.

«В связи с перебоями в подаче тепла возможна отмена занятий в детских садах и школах микрорайона Юбилейный, а также перевод детей в другие образовательные учреждения», — говорится в сообщении администрации подмосковного города.

Утром власти Королева заявили, что «подача тепла в квартиры в ближайшие часы восстановится». Также они предупредили о возможных «локальных сбоях».

В то же время телеграм-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на местных жителей пишет, что причина аварии — разгерметизация котла, которая произошла после скачка напряжения.

«Около сотни домов на 14 улицах остались без коммуникаций, коммунальное ЧП коснулось детсадов и школ, две гимназии перешли на дистанционный формат обучения на период ремонтных работ», — утверждает телеграм-канал.

Ранее сегодня стало известно, что вария произошла на магистральной теплосети в Ленинском районе Новосибирска. Без тепла остались 124 дома и десять социальных объектов. Близлежащие улицы затопило водой. Как минимум 13 школ в двух районах города перевели на дистанционное обучение. Кроме того, медицинские учреждения в районе аварии перестали принимать больных.

10 января из-за аварии на теплосетях без отопления остались более трех тысяч человек во Владивостоке. За день до этого сообщалось, что без тепла остались более шести тысяч жителей Находки.

Кроме того, с 4 января подачу тепла отключали в нескольких городах Московской области — в Наро-Фоминском, Дмитровском, Раменском и Волоколамском городских округах, а также в Солнечногорском районе, Химках, Электростали, Чехове, Подольске, Мытищах.

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