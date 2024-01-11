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В Харькове под обстрел попал отель. Пострадали 13 человек

12:04 • 11.01.2024

Число пострадавших от ракетного удара по отелю в Харькове достигло 13 человек. По информации ГСЧС Украины, российские военные совершили обстрел 10 января около 22:30. Две ракеты попали в отель и частично разрушили трехэтажное здание. На автостоянке произошел пожар.

Девять пострадавших были госпитализированы. Еще 19 человек эвакуировали из отеля.

Среди пострадавших — двое журналистов из Турции и Грузии, которые работают на турецкое медиа, сообщают в Харьковской областной прокуратуре. Большинство пострадавших — женщины, старшей из которых 71 год.

Мэр Харькова Игорь Терехов говорит, что всего в отеле находились 30 человек. Вместе с отелем пострадали близлежащие жилые здания и автосалон.

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