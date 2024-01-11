Прокуратура обжаловала приговор Светлане Зотовой по террористической статье. До этого ее оштрафовали за желто-синие цветы

Прокуратура обжаловала приговор Светлане Зотовой. Ранее ее признали виновной в оправдании терроризма и приговорили к штрафу из-за комментариев в телеграм-каналах. Об этом «Холоду» сообщила адвокат Зотовой Надежда Демидова.

«Я знала, что они [обвинители] не довольны тем, что мне только штраф назначили и сразу после суда понимала, что будут обжаловать, — говорит Зотова. — Им, видимо, надо меня посадить». В свою очередь, Демидова рассказала, что пока не знает, что содержится в апелляционном протесте и принят ли он.

Светлану Зотову задержали осенью 2022 года. После одного из обстрелов Киева она попыталась оставить на улице желто-голубые хризантемы. Ее оштрафовали на 30 тысяч рублей — суд признал это «дискредитацией» российской армии.

Весной 2023 года против нее возбудили уже уголовное дело за три комментария, оставленные в разных телеграм-каналах. Сама Зотова говорит, что не помнит, писала ли эти комментарии. В декабре 2023 года Второй Западный окружной военный суд Москвы признал ее виновной в оправдании терроризма, а также призывах к терроризму и экстремизму. Ее приговорили к штрафу в 350 тысяч рублей.

Преследованию также подверглась 20-летняя дочь Зотовой Валерия. Ее признали виновной в покушении на теракт из-за того, что она якобы пыталась поджечь пункт сбора помощи для мобилизованных в селе Карабиха Ярославской области. Валерию приговорили к шести годам колонии, она уже отбывает наказание. Защита и близкие Валерии настаивают на том, что она стала жертвой провокации силовиков.

И Светлану, и Валерию внесли в список террористов и экстремистов. Помимо Валерии, у Светланы еще двое детей — 13-летняя дочь и 32-летний сын.

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