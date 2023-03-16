Мать фигурантки дела о попытке поджога пункта сбора помощи мобилизованным обвинили в экстремизме и терроризме

Жительнице Ярославля Светлане Зотовой предъявили обвинения по двум уголовным статьям: об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) и о призывах к экстремизму в интернете (ч. 2 ст. 280 УК). Ранее ее дочь — 19-летнюю Валерию Зотову — арестовали по делу о попытке поджога пункта сбора помощи для мобилизованных. О преследовании Зотовой-старшей сообщил проект «Зона солидарности».

Поводом для возбуждения дел в отношении женщины якобы стали ее комментарии к постам в телеграм-каналах «Боец Анархист» и «Украине 24/7». Сейчас Светлана Зотова находится под подпиской о невыезде.

14 марта силовики задержали и допросили Зотову-старшую. Она рассказала «ОВД-Инфо», что один из полицейских угрожал ей уголовным делом, называл ее нецензурными словами и замахивался на нее кулаками. Затем Зотову повезли в Главное управление МВД, где ей объявили, что против нее возбуждено два уголовных дела.

По словам Зотовой, ей вменили тот факт, что она якобы написала слова «русские» и «ядерка». При этом где именно она их написала, силовики не сообщили.

Уголовное дело против дочери Зотовой — Валерии — возбудили в середине февраля. Ей вменяют статью о покушении на совершение террористического акта (ч. 1 ст. 205 УК с применением ч. 3 ст. 30 УК). По версии следствия, девушка собиралась поджечь пункт сбора помощи для мобилизованных.

Вечером 16 февраля Валерия сказала матери, что идет гулять с друзьями. Ночью в квартиру пришли силовики с обыском. Позднее стало известно, что Валерия находится в СИЗО.

Источники: «Зона солидарности», «ОВД-Инфо»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.