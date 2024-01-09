Следственный комитет заинтересовался скандальным блогером

Известный блогер Сергей Косенко опубликовал в инстаграме видео, в котором бросает своего двухмесячного сына Лео в глубокий сугроб. Позднее он удалил пост, рассказал, что использовал технологию дипфейка для создания этого видео и тем самым анонсировал свой новый курс по созданию подобного контента. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, тем не менее, уже поручил возбудить против него уголовное дело — а заодно и проверить соблюдение блогером налогового законодательства. «Холод» рассказывает, что известно о Сергее Косенко.

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Ролик, в котором Косенко бросает в снег малыша в зимнем комбинезоне, появился в аккаунте 7 января. Видео подписано словами «Первый полет Лео!» — на нем младенец полностью тонет в снегу.

Из-за гневной реакции подписчиков почти сразу на видео обратили внимание в телеграм-каналах. Косенко в комментариях намекнул, что для съемок использовал не самого ребенка, а куклу, но было поздно: проверить блогера уже призвали Екатерина Мизулина и депутат Госдумы Нина Останина. Сам ролик на следующий день был удален.

9 января председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Косенко. В официальном сообщении СК указано, что блогера проверят на противоправные действия с несовершеннолетним, а также на соблюдение налогового законодательства.

Спустя несколько часов после заявления Бастрыкина Косенко опубликовал пост, в котором рассказал, что просто «хотел снять популярное вирусное видео» и привлечь внимание к своему будущему образовательному курсу по видеомонтажу и нейросетям. Для создания ролика он якобы использовал манекен, на который при монтаже наложил лицо и мимику своего сына Лео. «Любите семью и детей, используйте новые технологии во благо», — написал он в посте.

Екатерина Мизулина одной из первых отреагировала на «отговорки» блогера — она не поверила, что это дипфейк, и сказала, что «есть вопросы, связанные с уплатой налогов этим блогером и мошенническими действиями с его стороны».

Это не первый скандал с Косенко

Будущий блогер и инфопредприниматель Сергей Косенко родился в Венгрии в 1987 году, но уже в шесть лет родители перевезли его в Смоленск. Его первым бизнес-проектом стала продажа вязаной одежды. Широкую известность Косенко получил после участия в реалити-шоу «Остров героев» на телеканале ТНТ в 2020 году. В шоу он почти добрался до финала. Сам он утверждает, что к 30 годам стал долларовым миллионером. На ютуб-канале Косенко (662 тысячи подписчиков) — множество интервью со звездами и бизнесменами.

Если верить постам Косенко в инстаграме, его сын Лео родился в США. Семья живет в Беверли-Хиллз, элитном пригороде Лос-Анджелеса. Перед Новым годом они поехали на французский курорт Куршевель.

Сегодня в основном аккаунте Косенко в инстаграме более семи миллионов подписчиков (еще вчера, по данным сервиса Livedune, их было 6,992 миллиона). Раньше Косенко также вел англоязычный профиль kosenko.amazy, где рекламировал криптовалюту amazy. В конце августа 2023 года у него было более миллиона подписчиков. Сейчас аккаунт удален. В августе 2022 года в интернете появились подробные обзоры, где объяснялось, почему amazy — это финансовая пирамида. На данный момент валюта торгуется на рынке менее чем за один цент.

С блогером и раньше случались скандалы, и это помогало ему продвигать свой блог. В января 2021 года на Бали он провел вечеринку во время ковидных ограничений, после чего его депортировали из Индонезии по решению властей. В ноябре Косенко с невестой Александрой утверждали, что он не настоящий отец их ребенка, а их совместная жизнь — лишь способ продвижения блогов Александры. Буквально несколько дней назад Косенко утверждал, что подруга Филиппа Киркорова Инна Тлиашинова должна ему 72 миллиона рублей.

Невеста блогера — певица Александра Белякова (Sasha Belair) — тоже популярный блогер с полуторамиллионной аудиторией в инстаграме. Она ведет и ютуб-канал, где чередует ролики со своих концертов с мотивационным видеодневником. На видео она говорит о своих способностях ясновидения, медитациях и тренировках пресса силой мысли.