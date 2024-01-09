Суд оставил под арестом Беркович и Петрийчук. ФСБ подготовила по их делу новую экспертизу, в которой приравняла ислам к терроризму

Замоскворецкий районный суд Москвы продлил арест режиссерке Жене Беркович и сценаристке Светлане Петрийчук по делу о призывах к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК). Они останутся в СИЗО до 10 марта, сообщил корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

На заседании Беркович и Петрийчук обратились к судье Ларисе Семеновой. Они в очередной раз попросили отправить их под домашний арест. Беркович зачитала стихотворение.

«Каждый раз, как нас со Светой везут сюда,

Мы надеемся. Но только никак пока.

Как граждане мы рассчитываем на час суда.

Но всякий раз получается день сурка.

…

Я в России под следствием.

И от его сетей мне при всем желании никуда не деться.

У меня по-прежнему двое больных детей,

Которых снова лишают детства.

16 лет детдомов. Это на двоих.

И вот наконец: дом, безопасность, мама.

Можно не мучить меня и не мучить их?

Просто не мучить — это уже немало.

У меня все то же жилье в Москве.

И прописка та же, и адрес запомнить просто.

Вот только бабушки. До ареста их было две.

А теперь одна. Через месяц ей девяносто. (Я надеюсь, будет)».

«Медиазона» приводит ее обращение к судье целиком.

Светлана Петрийчук заявила, что в пьесе «Финист Ясный Сокол», из-за которой их судят, нет оправдания терроризма. Она добавила, что не намерена скрываться от следствия. Судья, тем не менее, оставила арест в силе.

На заседании адвокат Беркович Ксения Карпинская сообщила, что экспертка ФСБ Светлана Молчанова подготовила новую экспертизу по этому делу. По выводам она «прямо противоположна» той, которая легла в основу уголовного дела Беркович и Петрийчук.

«А знаете, какие выводы? О том, что исламская идеология — это равно терроризму. А одеть платок на никах и совершить мусульманский брак — это подтверждает, что терроризм был совершен. Если вы с этим ознакомитесь, то у нас тогда полстраны террористов, которые исповедуют ислам, получается», — сказала Карпинская.

По ее словам, перед новым экспертом были поставлены другие вопросы, отличающиеся от тех, которые были в «деструктологической» экспертизе.

Режиссерку Женю Беркович и сценаристку Светлану Петрийчук обвиняют в «оправдании терроризма» (часть 2 статьи 205.2 УК) из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». Это постановка о судьбе россиянок, которые решили выйти замуж за радикальных исламистов и уехать к ним в Сирию. Спектакль получил в России несколько наград, включая «Золотую маску».

Беркович и Петрийчук задержали 4 мая, на следующий день их отправили в СИЗО.

Изначально в основе этого дела лежала «деструктологическая» экспертиза авторства религиоведа Романа Силатьева. В июне Минюст пришел к выводу, что такая экспертиза не может быть доказательством в суде, так как «деструктология» не является наукой. Несмотря на это, судьи продолжали оставлять Беркович и Петрийчук под арестом.

В ноябре 2023 на 90-м году жизни умерла бабушка Жени Беркович, правозащитница и писательница Нина Катерли. Общественные деятели написали письмо уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой отпустить Беркович на похороны.

25 ноября бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и зампред партии «Яблоко» Борис Вишневский рассказали, что Беркович позволили проститься с бабушкой и обняться с мамой. Позднее режиссерка сообщила, что она провела на похоронах 10 минут, и что попрощаться с бабушкой и обняться с мамой ей не дали.

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