«Оппенгеймер» победил в пяти номинациях «Золотого глобуса»

Картина «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана получила награды «Золотой глобус» в пяти номинациях. В частности, картина победила в категориях «Лучший драматический фильм» и «Лучшая режиссура». А игравшие в нем актеры Киллиан Мерфи и Роберт Дауни-младший получили призы в номинациях «Лучшая мужская роль в драматическом фильме» и «Лучшая роль второго плана» соответственно.

Картина «Оппенгеймер» — байопик о жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, который стал отцом американской ядерной программы. В прокат фильм вышел в июле 2023 года и собрал с тех пор по всему миру более 950 миллионов долларов.

«Золотой глобус» за лучшую женскую драматическую роль присудили Лили Гладстон за работу в фильме «Убийцы цветочной луны». Победу в категории «Лучший фильм (мюзикл или комедия)» одержала лента «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса. Исполнительницу главной роли — Эмму Стоун — признали лучшей актрисой в мюзикле или комедии.

Лучшим исполнителем мужской роли в мюзикле или комедии жюри «Золотого глобуса» признало Пола Джаматти за роль в фильме «Оставленные».

Премию за «Лучший фильм на иностранном языке» получила французская детективная лента «Анатомия падения». «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический сериал» присудили «Наследникам», а лучшим комедийным или музыкальным сериалом признали «Медведь». В номинации «Лучший анимационный фильм» победила работа японского мультипликатора Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица».

Две награды получила картина «Барби». Она победила в номинациях «Кинематографические и кассовые достижения», собрав в мировом прокате более 1,4 миллиарда долларов, и «Лучшая оригинальная песня для кинофильма». Статуэтку в этой категории вручили певице Билли Айлиш за композицию What Was I Made For?

