Еврокомиссия призвала Google и Meta продвигать материалы российских и беларусских независимых изданий — The Financial Times

Еврокомиссия призвала Google и Meta продвигать российские и беларусские независимых СМИ выше в новостных агрегаторах, чем публикации провластных изданий. С такой инициативой выступила заместительница председателя Еврокомиссии Вера Йоурова, сообщает The Financial Times.

По информации издания, с соответствующей просьбой к Еврокомиссии обратились уехавшие из Беларуси журналисты. Они пожаловались, что поисковые алгоритмы Google, Meta и других технологических компаний учитывают цензурные ограничения, из-за чего независимые издания не достигают своей целевой аудитории. Кроме того, Google News не индексирует материалы на беларусском языке.

«Борьба с дезинформацией и содействие свободе СМИ — это две стороны одной медали, и мы хотим, чтобы крупные технологические компании занимались и тем, и другим», — заявила Йоурова в разговоре с Financial Times.

Источники издания рассказали, что зампредседателя Еврокомиссии обсуждала эту тему с представителями Google. Например, в мае 2023 года она просила исполнительного директора корпорации Саундара Пичаи уделять больше внимания неспособности российских независимых СМИ монетизировать контент на YouTube.

В Google заявили, что компания «прилагает все усилия для создания продуктов и соблюдения своих правил таким образом, чтобы не принимать во внимание политические взгляды». В Meta эту тему не прокомментировали.

Депутат Европарламента от Литвы Юозас Олекас, который занимается связями Евросоюза и Беларуси, заявил FT, что пока «крупные технологические компании не проявили никакой готовности или интереса к решению этой проблемы». По его словам, запрещенные СМИ рассматриваются алгоритмами Google как «неработающие ссылки» и понижаются в результатах поиска.

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Осенью 2023 года агентство Bloomberg сообщило, что российские пользователи смартфонов на системе Android продолжают получать провоенную пропаганду Google Discover, хотя компания пыталась ее заблокировать. Издание писало, в частности, о том, что сервис по-прежнему рекомендует публикации «Комсомольской правды» и «Царьграда».

В ноябре Google все же лишил «КП» и «Царьград» миллионов просмотров, выяснило «Агентство».

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