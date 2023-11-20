Google лишил «Царьград» и «Комсомольскую правду» миллионов просмотров

Сервис Google Discover, который показывает пользователям подборку рекомендованных статей при каждом открытии новой вкладки в браузере Chrome, лишил «Комсомольскую правду» и телеканал «Царьград» нескольких миллионов просмотров. Об этом сообщает «Агентство» со ссылкой на данные сервиса LiveInternet, который индексирует большую часть работающих в России изданий.

По информации LiveInternet, с 30 октября по 5 ноября «Комсомольская правда» получила 15 миллионов переходов из Google Discover, а с 13 по 19 ноября — только 72 тысячи. Аналогичная ситуация с «Царьградом»: количество переходов с сервиса на его сайт сократилось с 2,2 миллионов на неделе с 30 октября по 5 ноября до 13,7 тысячи с 13 по 19 ноября.

Как пишет «Агентство», в результате «КП» сместилась с первого на пятое место в категории «Новости и СМИ» в рейтинге LiveInternet. «Царьград», напротив, поднялся в этом же рейтинге с пятого на четвертое место за счет увеличения трафика на 2-4 миллиона из сервиса «Дзен».

Трафик из Google Discover перестали получать не все пророссийские издания, отмечает «Агентство». Например, сервис по-прежнему рекомендует статьи Life.ru. Часть аудитории, потерянной «Комсомольской правдой» и «Царьградом», перешла региональным изданиям: мурманскому «Хибины.ру», новороссийской «Нашей газете», череповецкому GorodChe.ru и некоторым другим.

В октябре агентство Bloomberg сообщило, что российские пользователи смартфонов на системе Android продолжают получать провоенную пропаганду в Google Discover, хотя компания пыталась ее заблокировать. Издание писало, в частности, о том, что сервис по-прежнему рекомендует публикации «КП» и «Царьграда».

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