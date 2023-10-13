Российские пользователи смартфонов на системе Android продолжают получать провоенную пропаганду, хотя Google пытался ее заблокировать, обнаружил Bloomberg. Ссылки на материалы изданий «Царьград» и «Комсомольская правда» появляются в сервисе Discover, который показывает пользователям подборку рекомендованных статей при каждом открытии новой вкладки в браузере Chrome.

Discover по умолчанию включен на всех устройствах Android, а они занимают более 80% российского рынка, отмечает Bloomberg. Собеседники издания называют этот сервис «окном в интернет» для многих россиян. Google ранее пытался убрать из сервиса пророссийские пропагандистские издания, в итоге доступ к Discover потеряла газета «Коммерсантъ». Как пишет Bloomberg, «Царьград» и «Комсомольская правда» могли сохранить присутствие в сервисе благодаря манипуляциям с алгоритмами: например, в «Царьграде» используют сеть мелких сайтов для «разгона» цитируемости. Только в прошлом месяце «Царьград» получал около 200 тысяч ежедневных переходов из Google, пишет Bloomberg.

Борьба Google с пропагандой в Discover осложнена по двум причинам, отмечает агентство. Во-первых, сервис генерирует незначительную долю выручки, соответственно бюджет на борьбу с злоупотреблениями невысок. Во-вторых, Google в целом перестал активно интересоваться судьбой русскоязычных сервисов после ухода из России, пишет Bloomberg со ссылкой на сотрудников компании. При этом официальные представители Google заявили журналистам, что с начала войны компания существенно затруднила российским пропагандистам доступ к своим ресурсам.

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