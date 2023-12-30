Россияне готовы к перемирию с Украиной

Готовность россиян к перемирию в войне с Украиной к концу 2023 года достигла максимума с начала полномасштабного вторжения. То, насколько люди поддерживают войну, во многом зависит от их источников информации и уровня доходов: «за» войну, ожидаемо, зрители телевизора со стабильным заработком, против — потребители интернет-контента с падающими доходами. «Холод» проанализировал данные исследовательского проекта «Хроники» и рассказывает, как изменилось отношение россиян к войне и чего стоит ожидать в 2024 году.

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Как проводили опрос? «Хроники» стали проводить опросы сразу после начала полномасштабного вторжения в Украину. Социологи опрашивали совершеннолетних россиян по стратифицированной выборке методом телефонного интервью. Исследования проводились с февраля 2022 по октябрь 2023 года; всего было проведено 11 волн опросов, в которых исследователи интересовались отношением россиян к войне, а респонденты оценивали свое психологическое состояние и материальное положение. Выборка колебалась от 1600 до 1800 респондентов.

Как менялось отношение россиян к войне

Сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину 59% опрошенных «Хрониками» россиян ответили, что поддерживают «специальную военную операцию». К апрелю 2022 года доля поддерживающих войну выросла до 66% — за прошедшие почти два года именно тогда россияне поддерживали ее больше всего, — а потом стала медленно падать: к июлю 2022 года одобряли российское вторжение 55% респондентов. Мобилизация испортила отношение россиян к войне — тогда ее поддерживал 51%, однако к концу 2022 года доля поддерживающих вторжение снова выросла и достигла 57%. В 2023 году поддержка войны россиянами постепенно снижалась: с 59% весной — к 55% летом и 52% к концу осени.

Россиян, которые во время телефонного опроса отвечают, что не поддерживают войну, оказалось намного меньше, чем заявивших о поддержке. В феврале-марте 2022 года противников вторжения было 22%. Уже в апреле доля осуждающих войну упала до 8%, а в мае немного поднялась — до 9%. После объявления мобилизации в сентябре 2022 года количество респондентов, которые не поддержали боевые действия, выросло до 12–13%, а к середине октября упало до 9%. В 2023 году социологи отметили, что количество антивоенно настроенных ответов почти не изменилось: в июле 2023 года против вторжения высказались 12% респондентов, а в октябре — 10%.

По данным «Хроник», уже в марте 2022 года многие россияне стали бояться уголовного преследования за ответы на анонимный телефонный опрос. Люди опасались, что силовики узнают об их мнении про войну и их могут задержать. Поэтому к середине марта 12% опрошенных воздерживались от ответов об их отношении к вторжению. К июлю доля отказов выросла до 17% — «Хроники» связывают это со статьями о «дискредитации» армии и военных «фейках». После объявления мобилизации с социологами не стали говорить 16% респондентов, но самое большое число воздерживающихся от ответа было в конце октября 2023 года — 20%. Чаще всего разговаривать по телефону с незнакомцами и высказывать свою позицию опасались молодые люди, подпадающие под мобилизацию.

Уровень поддержки войны во многом зависит от канала получаемой информации. Ядром поддержки выступают граждане старше 55 лет, основным источником информации для которых являются федеральные телеканалы. Высок уровень поддержки «СВО» и у мужчин, потребляющих контент на Rutube и государственных СМИ. Ядром не поддерживающих вторжение выступают граждане, которые активно пользуются VPN и потребляют контент независимых СМИ. Также высокий рейтинг неодобрения войны у женщин с высшим образованием младше 41 года.

Как россияне потребляют информацию

Главным источником информации к концу 2023 года все еще остается телевидение: контент федеральных каналов потребляют около 68% опрошенных. Второе место по популярности — информация из собственного ближайшего круга общения: друзей, родственников и коллег. Этим способом получения информации пользуются 40% россиян.

Замыкают тройку различные интернет-сайты, которыми пользуются 35% опрошенных. Чуть меньше (34%) потребляют информационный контент телеграм-каналов. Замыкают пятерку самых популярных источников информации для россиян ютуб-каналы, которыми пользуются 27% респондентов.

Популярность телевидения среди россиян подтверждают и данные «Левада-центра»: в марте 2023 года 64% опрошенных заявили, что смотрят телевизор. На втором месте — соцсети и интернет-издания. Большинство из тех, кто смотрит новости по телевизору, старше 55 лет. Люди в возрасте от 18 до 40 лет чаще всего узнают новости из интернета.

Данные исследовательского проекта «Хроники» свидетельствуют только об одной ярко выраженной тенденции — о росте потребления контента из телеграм-каналов: если в мае 2022 года ими пользовались 24% респондентов, то к октябрю 2023 года доля выросла до 34%. Заметен рост популярности российского конкурента ютуба — видеохостинга RuTube, полностью подконтрольного российским властям. Если в мае 2022 года о потреблении контента сервиса говорили 9% россиян, а в июле 2022 года вообще 4%, то к концу октября 2023 года эта доля выросла до 11%.

Согласно данным проекта, уровень проникновения интернета в России достаточно высокий — каждый день им пользуются 77% россиян, 13% — не пользуются вовсе, а вот использование VPN и осведомленность о том, что это такое, — падает. Если июле 2022 года об обходе блокировок говорили 22% опрошенных, то октябрю 2023 года эта доля упала до 18%. Доля тех, кто заявил, что не использует VPN вообще, за этот период, наоборот, выросла с 55% до 61%. Доля тех, кто вообще не знает, что такое VPN, стабильно держится в районе 20%.

«После пригожинского мятежа процент пользователей [VPN] был на уровне 20%, а в октябре упал до 18%, — отметил экономист проекта “Хроники” Андрей Ткаченко. — С начала 2022 года доля людей, использующих VPN, однозначно выросла в два-три раза из-за блокировок соцсетей и независимых СМИ. Мое ощущение, что она не увеличится, потому что государство много делает для блокировок VPN».

Согласно исследованию «Хроник», в октябре 2023 года связь между использованием VPN и неодобрением войны снизилась, однако также снизилось и влияние телевидения на одобрение боевых действий. Специалисты связывают это с тем, что многие россияне устали от войны и стали потреблять меньше информационного контента.

Россияне беднеют, но верят в лучшее

С момента российского вторжения в Украину доля россиян, чьи доходы пострадали в результате вторжения, стабильно держится в районе 40%. Если в марте 2022 года об этом говорили 39% респондентов, то к октябрю 2023 года она выросла до 44%. О росте доходов в октябре 2023 года заявил 21% респондентов.

При этом доля россиян, которые считают, что в ближайшее полгода их финансовое состояние упадет еще сильнее, снижается: если в начале марта 2022 года такие опасения высказывали 44% россиян, то в октябре 2023 года — уже только 24%. Теперь большинство (49%) считает, что в ближайшие полгода их финансовое состояние не изменится. Увеличилось число оптимистов, которые полагают, что их доходы вырастут: с 12% в марте 2022 года до 19% в октябре 2023-го.

Исследователи проекта «Хроники» отмечают, что поддержка войны россиянами зависит от уровня доходов. Люди с высокими доходами чаще поддерживают войну, чем с низкими: 75% против 59%. Уровень материального благополучия напрямую влияет и на психологическое состояние респондентов: чем люди беднее, тем чаще они отвечали, что чувствуют тревогу и беспокойство.

В октябре 2023 года «Хроники» опросили россиян об их отношении к расходам России на армию и оборонную промышленность. 46% ответили, что в первую очередь государство должно тратить бюджетные деньги на социальную сферу, и только 26% сказали, что в приоритете должны быть расходы на армию и войну. Большинство из тех, кто поддержал траты на оборонную промышленность, оказались людьми пенсионного возраста — то есть категорией, которая сильнее всего зависит от социальных льгот и выплат. При этом 28% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Готовы ли россияне к перемирию?

Участник проекта «Хроники» Андрей Ткаченко рассказал «Холоду», что сейчас готовность россиян к перемирию — самая высокая с начала вторжения. Кроме того, с начала вторжения ядро одобрения войны уменьшилось почти вдвое.

«Среди отвечающих “поддерживаю” есть минимум две группы: “ястребы”, которые радикально выступают за войну, и лоялисты — те, кто поддерживает все, что делает Путин. Поэтому нам нужно было рассматривать людей с составными мнениями: “Я поддерживаю войну и не готов к перемирию”, “Поддерживаю и готов к перемирию”, “Не поддерживаю войну и готов к перемирию”», — говорит Андрей Ткаченко.

Данные опросов подтверждают эту динамику. Если в сентябре 2022 года доля тех, кто поддерживал решение о перемирии без достижения изначально поставленных целей составляла 30%, то к октябрю 2023 года их доля выросла до 40% и превысила долю тех, кто не поддержал бы решение о перемирии. Однако число сторонников продолжения военных действий, судя по опросам, действительно снижается: с 35% в сентябре 2022 года до 33% в октябре 2023-го. Доля не определившихся за это время снизилась с 28% до 22%, а доля не желающих отвечать осталась примерно на том же уровне.

«Впервые доля готовых к перемирию оказалась выше, чем неготовых. Я полагаю, что такая тенденция сохранится и в 2024 году. Доля готовых к перемирию сохранится, а неготовых — будет падать», — говорит Андрей Ткаченко.

Рост числа сторонников прекращения войны, возможно, мог бы повлиять на позицию Кремля. В 2024 год Россия входит с позиции силы: украинское контрнаступление не принесло ожидаемых результатов, дальнейшая финансовая и военная помощь Киеву застопорились в длительных обсуждениях среди европейских и американских чиновников, а Россия по неформальным каналам сигнализировала о готовности возобновить переговорный процесс. Однако украинская сторона подобной готовности не высказывала, к тому же Киев не считает возможным вести переговоры о мире, пока президентом России остается Владимир Путин.