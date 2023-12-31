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Мужчина погиб при обстреле поселка Красное Белгородской области

16:05 • 31.12.2023

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле поселка Красное Шебекинского района погиб пожилой мужчина. В момент обстрела он был в продуктовом магазине. 

В результате обстрела также пострадала продавщица магазина. Ее госпитализировали с осколочным ранением головы. Осколками повреждены магазин и линия электропередач. В жилом секторе повреждений нет. 

После обстрела Белгорода 30 декабря ранее были найдены тела 24 погибших. В ответ российские войска в ночь на 31 декабря дронами-камикадзе атаковали Харьков и другие регионы Украины.

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