Мужчина погиб при обстреле поселка Красное Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле поселка Красное Шебекинского района погиб пожилой мужчина. В момент обстрела он был в продуктовом магазине.

В результате обстрела также пострадала продавщица магазина. Ее госпитализировали с осколочным ранением головы. Осколками повреждены магазин и линия электропередач. В жилом секторе повреждений нет.

После обстрела Белгорода 30 декабря ранее были найдены тела 24 погибших. В ответ российские войска в ночь на 31 декабря дронами-камикадзе атаковали Харьков и другие регионы Украины.

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