В российских регионах отказываются от празднования Нового года из-за обстрела Белгорода. На Дворцовой площади Петербурга отменен праздничный концерт

В нескольких российских регионах отменили новогодние мероприятия из-за обстрела в Белгороде. Минимум 16 регионов и городов России сообщили о введении ограничений в связи с этой трагедией. В Санкт-Петербурге отменили новогодний концерт в знак солидарности с Белгородом по решению губернатора Александра Беглова.

Несколько городов, включая Вологду, Новороссийск, Липецк, Елец, Тамбов, Петропавловск-Камчатский, Владивосток и Благовещенск отказались от проведения фейерверков. В Воронеже отменили праздничные программы, а в Магадане отменили новогодние мероприятия, ссылаясь на «неуместность проведения». К этому присоединились Коломна, Люберцы, Пенза и Суздаль, где отказались от проведения новогодних гуляний и салютов.

В Ханты-Мансийском автономном округе заявили о выключении праздничной иллюминации на 31 минуту в знак поддержки жителей Белгорода. Губернатор Курской области призвал жителей отпраздновать Новый год дома и проявить умеренность в связи с трагедией в соседнем регионе. В Орловской области отменили салют.

В самом Белгороде и девяти его приграничных муниципальных образованиях, а также в Яковлевском городском округе и Старом Осколе, отменили все массовые мероприятия.

Днем 30 декабря Белгород попал под обстрел. В результате атаки погибли 24 человека, более 100 жителей города получили ранения. Источники «РБК–Украина» сообщили, что ракетный удар нанесли силы безопасности и обороны Украины. В ответ на это в ночь на 31 декабря российские войска атаковали Харьков и другие регионы Украины дронами-камикадзе.

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