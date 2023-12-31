Как не поссориться с родными за праздничным столом?

Приближаются праздники, и многие из нас проведут их в кругу семьи. Такие встречи не всегда проходят гладко: часто возникают конфликты и недопонимания. «Холод» спросил у клинического психолога Анны Заморниковой, как преодолеть волнение перед поездкой, как реагировать на провокации и что делать, если вы все-таки с кем-то поругались.

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Дисклеймер: в статье речь пойдет про эмоциональную сторону ссор. В праздники семейные конфликты могут выйти из-под контроля, особенно когда люди употребляют алкоголь. Если есть физическая опасность, то важно сначала уйти в безопасное место — отрефлексировать вы всегда успеете. Это звучит как что-то очевидное, но в моменте бывает сложно сориентироваться.

Почему возникают споры за общим столом?

Американский психолог Мюррей Боуэн говорил, что можно хоть всю жизнь ходить на терапию, но как только мы оказываемся рядом с членами семьи, наработанные навыки общения могут сойти на нет, а личные границы — испариться. Так происходит, потому что наши родственники — это люди, которые триггерят нас больше других. Зачастую именно отношения с ними — это источник наших травматичных воспоминаний.

Также за общим столом мы обсуждаем личные дела и новости, и иногда возникают темы, которые могут создать напряжение. Например, отношения, религия или политика. Неаккуратный комментарий от близкого человека может сильно ранить, и отреагировать на него нейтрально получается далеко не всегда. Так зачастую и рождается конфликт.

Как не поддаться на провокацию и не спровоцировать никого самому?

Важно помнить, что на праздники обычно никто не собирается ссориться — все хотят хорошо провести время и сохранить теплые отношения. Но даже если у родственников добрые намерения, они могут задеть наши чувства.

Как правило, за задевающими вас вопросами у человека, который их задает, кроется какая-то потребность. Например, дедушка спрашивает вас о размере вашего заработка, когда будет свадьба и планируете ли вы детей. Для нас это может звучать как бестактное вторжение в личную жизнь, но он таким образом хочет убедиться, все ли у вас хорошо с партнером и хватает ли вам денег. Или, если родители говорят, что вы о них совсем забыли и от вас не дождешься помощи, так они могут выражать страх, что они для вас не важны.

Лучшее, что можно сделать, — попробовать увидеть, что стоит за этими словами на самом деле и попробовать удовлетворить эту потребность. Сказать, что у вас все в порядке, успокоить: “Вы для меня очень важны. Чем я могу помочь?” Такие фразы обычно позволяют лучше понять близкого человека и даже посочувствовать, а неаккуратный вопрос уже не будет восприниматься как нападение.

Но бывает, что родственники говорят с вами резко или даже агрессивно. Если вы чувствуете, что эмоции переполняют вас и внутри пожар, то можно выйти подышать или аккуратно перевести тему. Помните, что вы не обязаны продолжать разговор.

Сказать человеку о своих переживаниях — идеальный вариант, но для начала оцените, насколько безопасно вы ощущаете себя. Когда мы открыто говорим о том, что нас задело, мы становимся уязвимыми, но при хорошем исходе это помогает сблизиться.

Что делать, если мы все-таки поругались?

Первое, что нужно сделать, — позаботиться о себе. Можно подумать, что могло бы сейчас помочь вам восстановиться, и сделать это. Также дайте себе прожить эмоцию: поплачьте, позлитесь и пожалейте себя, если это нужно. Не стесняйтесь попросить поддержки у близких людей, которые могут ее оказать. Подождите, когда пожар внутри немного утихнет, и возвращайтесь за стол.

После ссоры легко уйти в крайности: может появиться желание срочно все исправить либо закрыться и молчать до конца вечера. В первом случае дайте себе время остыть и попробуйте занять позицию наблюдателя — это позволит вам объективнее оценить ситуацию и понять, стоит ли проявлять инициативу в примирении или подождать, когда это сделает ваш оппонент. Важно помнить, что в конфликте участвовали не только вы, и для другого человека эти отношения, скорее всего, тоже важны. Если же вам сложно перестроиться и вы чувствуете, что закрылись в себе, а остальные уже веселятся и празднуют дальше, попробуйте небольшими шажками двигаться в ту же сторону: поддержать разговор на нейтральную тему, сделать комплимент бабушкиному оливье или поставить любимый фильм фоном.



Главная цель примирения — сохранить отношения с дорогим для вас человеком. Именно поэтому мы анализируем, каким образом лучше это сделать. Если же такой цели нет, то у вас всегда есть право оставить все как есть. Но это скорее крайний вариант, на который мы идем, когда не осталось другого выбора.

В итоге, даже если все разругались и вы были участником или зачинщиком ссоры, это все еще опыт, через который вы можете лучше себя узнать. Какие эмоции вы испытываете? Появилась ли тревога после ссоры? С чем она связана? Конфликты — не самый приятный путь к самопознанию, но он не всегда зависит от нашего выбора.

Стоит ли вмешиваться, если ругаются другие люди?

Если вы чувствуете себя эмоционально устойчиво, попросите конфликтующих выйти в другую комнату и решить вопрос лично — это поможет снизить общий градус напряжения. Если же вы ощущаете сильное беспокойство и вам сразу хочется всех спасти и отвлечь, то лучше направить энергию на собственное состояние. Что с вами происходит в этот момент? Попробуйте немного дистанцироваться от ситуации и подумайте, почему вы чувствуете себя обязанным включиться в диалог.

Например, ссора родителей может запросто погрузить нас в детские переживания и вызвать сложные эмоции. Можно напомнить себе: ваши родственники как-то справлялись со ссорами и раньше и сейчас тоже точно смогут это сделать самостоятельно. Не берите на себя чужую ответственность.

Как подготовиться к новогоднему застолью?

Перед поездкой пройдитесь по списку вопросов. Чего вы ждете от праздника? Хотите ли вы туда ехать? Что вас сближает с этими людьми? Почему для вас важно поддержать связь с ними? Что хорошего вы можете извлечь из этого вечера? Учитывайте тот факт, что в отношениях с близкими нет обязанности и долженствования. Провести с ними праздник или нет — решать только вам. Вот что можно сделать, если вы решили ехать:

1. Подготовьте темы для разговора

Подумайте, что вас объединяет с теми, кто собрался в этот вечер за общим столом. Может, это совместные воспоминания, общие знакомые или интересы. Также существуют игры с вопросами для сближения, чек-листы для подведения итогов года. Захватите их с собой.

Если вы знаете, что с человеком через определенную тему сблизиться не выйдет, оставьте ее для обсуждения с кем-то другим. Обходить стороной какие-то вопросы — это абсолютно нормально. И помните о своем комфорте: вы не обязаны всех развлекать, если вам этого делать не хочется.

2. Попросите о поддержке партнера или друзей

Если есть опасения, что ваши родственники могут повести себя бестактно и задеть вас, то хорошо бы обеспечить себе поддержку со стороны. Например, перед поездкой придумайте с партнером систему «спасения»: какие-то знаки, что вы бы хотели выйти из-за стола и поговорить о наболевшем наедине. Если вы приехали без партнера, то можно договориться о дистанционном формате. Попросите друга быть на связи, чтобы в момент, когда вам понадобится поддержка, вы могли ее получить.

3. Снизьте ожидания

Зачастую люди ждут чуда и идеального вечера с семьей — даже если несколько лет подряд до идеала было очень далеко. В этом магия Нового года: мы будто снова становимся детьми и верим, что сбудется лучший сценарий. Чтобы избежать разочарований, перед поездкой задайте себе вопрос: «В чем я нуждаюсь?» Может, вам хочется внимания или чтобы вам наконец подарили что-то полезное вместо статуэтки символа года. Прелесть быть взрослым в том, что теперь вы можете удовлетворить эти потребности самостоятельно или попросить об этом близкого человека.

4. Устройте праздник для себя

Возьмите с собой любимое блюдо и поделитесь им с семьей. Отправьте родителям свой вишлист, чтобы они точно знали, что вы хотите получить в подарок. Узнайте чуть больше о себе через истории родных — например, спросите их о том, каким вы были в детстве: об этом вам больше никто не расскажет.