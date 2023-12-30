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Арестованную на 10 суток слушательницу «Маяковского дела» держат в отделе полиции. Ее отказались сажать в спецприемник из-за диагноза

13:12 • 30.12.2023

Арестованную на десять суток слушательницу «Маяковского дела» Ксению Гусеву держат в отделе полиции. Ее отказались сажать в спецприемник из-за диагноза, который проигнорировал суд. Об этом пишет «ОВД-Инфо». 

Гусеву задержали 28 декабря у здания Мещанского районного суда Москвы. Во время оглашения приговора Артему Камардину и Егору Штовбе она выкрикнула «позор», рассказали «Холоду» родственники девушки. 

На ночь ее оставили в ОВД по Красносельскому району. А на следующий день, 29 декабря, суд назначил ей десять суток ареста по статье о неповиновении сотруднику полиции (статья 19.3 КоАП). 

В ночь на 30 декабря девушку повезли в спецприемник в Сахарово. Там, как пишет «ОВД-Инфо», Гусеву отказались принять из-за справки с диагнозом, при котором арест невозможен. Рассматривая ее дело судья не стал приобщать эту справку к материалам, сославшись на то, что на ней есть подпись врача, но нет печати. Из Сахарово девушку отвезли обратно в ОВД по Красносельскому району. 

Всего 28 декабря у Мещанского суда силовики задержали десять человек. Среди них были журналисты, сотрудники пропагандистского телеканала НТВ, а также жена Камардина Александра Попова. Ее, а также большинство задержанных отпустили с протоколами о нарушении установленного порядка проведения митинга (часть 5 статьи 20.2 КоАП). 

Троих задержанных, включая Гусеву, арестовали. Так, журналиста SotaVision Евгения Куракина отправили под арест на 30 суток по делу о повторном нарушении порядка проведения митинга (часть 8 статьи 20.2 КоАП). Активистке Софье Кассайе назначили 10 суток ареста по статье о повторном неисполнении распоряжения судебного пристава (часть 3 статьи 17.3 КоАП).

Фигуранта «Маяковского дела» поэта Артема Камардина Тверской районный суд приговорил к семи годам лишения свободы. Егору Штовбе назначили пять с половиной лет заключения. Их признали виновными в призывах к деятельности, направленной против безопасности государства, а также в возбуждении ненависти или вражды. 

Обновлено в 15:02: Днем 30 декабря Гусеву приняли в спецприемнике в Сахарово. Об этом «ОВД-Инфо» рассказала мать девушки. В ОВД Гусева провела две ночи. 

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