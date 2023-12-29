Суды в Москве арестовали трех слушателей приговора фигурантам «Маяковского дела»

Мещанский районный суд арестовал на 10 суток слушательницу приговора по «Маяковскому делу» Ксению Гусеву за «неповиновение» силовику (статья 19.3 КоАП). Этот же суд отправил под арест на 30 суток журналиста SotaVision Евгения Куракина по делу о повторном нарушении порядка проведения митинга (часть 8 статьи 20.2 КоАП). Также судебный участок №381 Красносельского района назначил 10 суток ареста активистке Софье Кассайе по статье о повторном неисполнении распоряжения судебного пристава (часть 3 статьи 17.3 КоАП).

Гусеву, Кассайе и Куракина задержали 28 декабря у здания Мещанского районного суда. Как «Холоду» рассказали родственники Гусевой, во время оглашения приговора фигурантам «Маяковского дела» она выкрикнула: «Позор». Судебные приставы вытолкнули ее на улицу, при этом разорвав свитер. Затем неизвестный человек указал на нее полицейским и те затащили ее в автозак. Они не представлялись и не просили Гусеву предъявить документы. Позднее в рапорте они написали, что девушка отказалась показать им свой паспорт.

Задержанных доставили в ОВД по Красносельскому району. Гусеву и еще двух человек — Елену Пивкину и журналиста SotaVision Евгения Куракина — оставили в ОВД на ночь. Остальных задержанных, среди которых была жена фигуранта «Маяковского дела» Артема Камардина Александра Попова, отпустили с протоколами о нарушении правил проведения митинга (часть 5 статьи 20.2 КоАП).

Находясь в ОВД, Куракин жаловался на головные боли, но силовики отказывались передавать ему лекарства. Через несколько часов они вызвали для него скорую, но врачи не стали госпитализировать журналиста.

29 декабря судья Мария Смирнова признала Елену Пивкину виновной в нарушении порядка проведения митинга (часть 8 статьи 20.2) и назначила ей штраф в 20 тысяч рублей.

Гусеву судья обвинила в неповиновении сотруднику полиции и отправила девушку под арест на 10 суток. Рассматривая это дело, судья Мария Смирнова проигнорировала предоставленную адвокатом видеозапись с кадрами, подтверждающими, что при задержании у Гусевой не просили документы.

Журналисту Евгению Куракину судья Смирнова назначила 30 суток ареста по делу о повторном нарушении правил проведения митингов. Как отмечает «ОВД-Инфо», судья не приняла во внимание то, что при задержании у журналиста была при себе пресс-карта и редакционное задание.

Софью Кассайе задержали еще до оглашения приговора фигурантам «Маяковского дела». Ей вменили повторное неисполнение распоряжения судебного пристава (часть 3 статьи 17.3 КоАП) и арестовали на 10 суток.

28 декабря Тверской районный суд приговорил поэта Артема Камардина к семи годам лишения свободы, а Егора Штовбу — к пяти с половиной годам заключения. Их признали виновными в призывах к деятельности, направленной против безопасности государства (часть 3 статьи 280.4 УК), а также в возбуждении ненависти или вражды (пункт «в» части 2 статьи 282 УК).

Поводом для уголовного преследования стало участие Камардина и Штовбы в так называемых «Маяковских чтениях». Они прошли в сентябре 2022 года на Триумфальной площади в Москве. На следующий день в квартиру Камардина ворвались силовики. Они избили его и изнасиловали грифом от гантели. Кроме того, силовики также избили его жену Александру Попову.

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