В Москве задержали участников группы поддержки фигурантов «Маяковского дела». Троих из них оставили в ОВД на ночь

В Тверском районном суде Москвы, где сегодня огласили приговор фигурантам «Маяковского дела», задержали около 10 человек: журналистов и участников группы поддержки. Об этом сообщает «ОВД-Инфо». Адвокат Евгения Григорьева, которая помогала задержанным, рассказала, что троих из них оставили в отделении полиции на ночь.

На оглашение приговора фигурантам «Маяковского дела» в Тверском районном суде собрались журналисты и участники группы поддержки Артема Камардина и Егора Штовбы. Когда тех приговорили к реальным срокам, некоторые люди в зале суда начали кричать: «Позор». После этого силовики задержали около 10 человек.

Среди них оказалась корреспондентка RusNews Анастасия Штельваг, однако ее быстро отпустили. Остальных отвезли в отделение полиции по Красносельскому району. Когда Штельваг приехала к зданию ОВД вместе с главным редактором RusNews, ее задержали еще раз. Позднее Штельваг отпустили с протоколом о «повторном нарушении установленного порядка проведения собрания» (часть 8 статьи 20.2 КоАП).

Силовики также задержали журналиста SOTAVision Евгения Куракина и супругу Артема Камардина Александру Попову. Позднее ее отпустили с протоколом о нарушении установленного порядка проведения митинга (часть 5 статьи 20.2 КоАП).

Троих задержанных силовики оставили в отделении полиции на ночь, отмечает «ОВД-Инфо». Двоим вменили повторное нарушение правил проведения митинга (часть 8 статьи 20.2 КоАП), еще одной задержанной — нарушение правил такого мероприятия (часть 5 статьи 20.2 КоАП) и неповиновение сотруднику полиции (статья 19.3 КоАП).

Остальных задержанных отпустили с протоколами по статье о нарушении правил проведения митингов (часть 5 статьи 20.2 КоАП).

Сегодня Тверской районный суд приговорил поэта Артема Камардина к семи годам лишения свободы, а Егора Штовбу — к пяти с половиной годам заключения. Их признали виновными в призывах к деятельности, направленной против безопасности государства (часть 3 статьи 280.4 УК), а также в возбуждении ненависти или вражды (пункт «в» части 2 статьи 282 УК).

Поводом для уголовного преследования стало участие Камардина и Штовбы в так называемых «Маяковских чтениях». Они прошли в сентябре 2022 года на Триумфальной площади в Москве. На следующий день в квартиру Камардина ворвались силовики. Они избили его и изнасиловали грифом от гантели. Кроме того, силовики также избили Александру Попову.

По версии следствия, в ходе чтений Камардин прочитал стих с призывом не брать повестки и не ходить по ним в военкомат. Штовбу, а также еще одного поэта Николая Дайнеко силовики назвали соучастниками. В мае Дайнеко приговорили к четырем годам колонии.

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