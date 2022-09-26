Полицейские изнасиловали и избили активиста Артема Камардина. Его заставили извиниться на камеру за слова «Слава Киевской Руси, Новороссия — соси»

Активиста и поэта Артема Камардина, которого сегодня задержали после обыска в квартире в Москве, «очень сильно избили и засунули ему в анальное отверстие гантелю», сообщили «Новой газете. Европа» свидетели избиения. Также Камардина заставили извиниться на камеру за слова «Слава Киевской Руси, Новороссия — соси», произнесенные им вчера на антимобилизационных «Маяковских чтениях». Позже видео с извинениями появилось в телеграм-канале 112. Сейчас Камардин находится в полиции.

Активистке Александре Поповой, которую задержали вместе с Камардиным, заклеивали стикерами лицо на суперклей, пинали, вырывали волосы и угрожали изнасилованием впятером. Во время «допроса» она слышала крики Камардина.

25 сентября Камардин участвовал в «Маяковских чтениях», которые регулярно проходят у памятника Маяковского в Москве на Триумфальной. В этот раз чтения были объявлены антимобилизационными.

26 сентября полиция пришла с обыском в квартиру, где находился Камардин и еще двое активистов — Александра Попова и Александр Менюков. Полицейские не пустили адвоката, сославшись на то, что в квартире проводится «осмотр помещения». Затем Камардина и Попову вывели в наручниках. Почему проводился «осмотр», неизвестно.

Обновлено в 22:06. Добавлена информация про Александру Попову.

Источник: «Новая газета. Европа», DOXA

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