Уголовное дело о неуплате налогов против блогерши Лерчек прекратили 

Уголовное дело о неуплате налогов против блогерши Валерии Чекалиной, также известной под псевдонимом Лерчек, прекращено. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ее адвоката Константина Третьякова.

По его словам, Чекалина вместе со своим мужем, который также являлся обвиняемым по этому делу, перечислили в казну в общей сложности около 500 миллионов рублей. Накануне с четы Чекалиных сняли все ограничения, ранее наложенные судом, в том числе на использование интернета.

Как сообщалось ранее, против Чекалиной и ее мужа были возбуждены два уголовных дела. Первое — о неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей, и второе — об отмывании около 150 миллионов рублей. Как отмечает РИА «Новости», второе дело по прежнему не закрыто.

В 2023 году уголовные дела о неуплате налогов, кроме Чекалиной, возбудили против еще нескольких популярных российских блогеров. Так, в марте в неуплате более 120 миллионов рублей обвинили Александру Митрошину.

В апреле при попытке выехать из страны силовики задержали создательницу «марафона желаний» Елену Блиновскую. Ее вместе с мужем обвинили в неуплате налогов почти на миллиард рублей. С учетом штрафов и пеней общая сумма задолженности, которую вменяют Блиновской, составила 1,4 миллиарда рублей. В июле суд наложил арест на 21 объект недвижимости и 50 банковских счетов, принадлежавших Блиновской.

В конце декабря Блиновская подала иск против Федеральной налоговой службы. Как сообщалось, в нем она потребовала снизить сумму долгов по налогам с 1,4 миллиарда рублей до 560 миллионов.

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