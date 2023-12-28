Блиновская подала иск с требованием признать действия налоговой службы незаконными

Создательница «Марафона желаний» Елена Блиновская подала в суд на ФНС. Она требует признать действия службы незаконными. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Детали иска, как пишет агентство, неизвестны. Однако иск уже принят к производству, а предварительное заседание назначено на 6 февраля 2024 года.

При этом, по информации Shot, Блиновская требует снизить долги по налогам на 60% — с 1,4 миллиарда до 560 миллионов рублей. Ее адвокаты просили об этом еще в середине декабря, но в ФНС не удовлетворили эту жалобу.

«Налоговый орган выставил налог от всей суммы выручки Блиновской и без объяснения причин не принял представленные нами расходы», — сказала адвокат Блиновской Наталья Сальникова пропагандистскому телеканалу RT.

Блиновскую задержали 27 апреля, когда она пыталась уехать из России через Беларусь. Ее обвинили в неуплате налогов, а также в легализации преступных доходов.

По версии следствия, Блиновская использовала схему дробления бизнеса, снижая таким образом полученные доходы. Для этого она привлекла своего мужа и других неустановленных лиц. На допросе Блиновская полностью признала вину и раскаялась в содеянном.

В августе Пресненский суд Москвы арестовал счета и имущество Блиновской. Под арест в том числе попали снегоболотоход, моторная лодка, гидроцикл и семь прицепов к легковым автомобилям.

Сейчас Блиновская и ее муж находятся под домашним арестом. Но несмотря на это в сети появились фотографии и видео вечеринки, которая, вероятно, прошла у нее дома.

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