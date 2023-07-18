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Суд арестовал 50 счетов и 21 объект недвижимости блогерки Елены Блиновской

11:57 • 18.07.2023

Пресненский суд Москвы наложил арест на 21 объект недвижимости Блиновской, среди которых жилые и нежилые помещения в Ярославской области и в Подмосковье, а также одна элитная квартира в Москве.

Также под арестом оказались 50 счетов, 100 миллионов рублей в разной валюте наличными и коллекционные монеты.

До 26 июня Блиновская находится под домашним арестом. В апреле ее задержали по делу о неуплате налогов при попытке пересечь границу с Беларусью. Создательницу «марафона желаний» обвиняют в отмывании денег и в неуплате налогов с 2019 по 2021 год. По версии следствия, Блиновская не оплатила налоги на сумму почти миллиард рублей.

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