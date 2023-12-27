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Экс-главе штаба Навального в Томске и ее адвокату стало плохо на суде, им вызвали скорую. Судья отказался отложить заседание

22:57 • 27.12.2023

Бывшей главе штаба Навального в Томске Ксении Фадеевой и ее адвокату стало плохо во время заседания суда, для них вызвали скорую. Несмотря на это судья Дмитрий Худяков отказался отложить рассмотрение дела, сообщается в группе поддержки Фадеевой. 

«Судья Худяков настаивает на проведении заседания с утра до поздней ночи, по 12 часов в день. Ксения с раннего утра под конвоем, она лишена возможности есть и отдыхать. Она не может защищать себя в суде […] Суд гонит вперед и при этом защите отказывают в ходатайствах о допросе даже явившихся в суд лиц!», — написали соратники Фадеевой. 

Они добавили, что экс-глава штаба Навального в Томске проводит большую часть суток в суде и в конвое между судом и СИЗО. У нее нет доступа к горячей еде, она не может ни отдыхать, ни готовиться к заседаниям. 

Адвокаты Фадеевой дважды заявляли отвод судье Худякову, но он в этом отказал. «Практику издеваться над подсудимой судья Худяков, похоже, подсмотрел в деле Саши Скочиленко», — говорится в группе поддержки Фадеевой. Ранее Скочиленко несколько дней подряд не давали есть из-за графика суда. 

Ксению Фадееву обвиняют в «организации экстремистского сообщества» (часть 2 статьи 282.1 УК) и участии в НКО, посягающей на права граждан (часть 3 статьи 239 УК). Активистку задержали в 2021 году, в декабре ей назначили запрет определенных действий. В октябре 2023-го активистке изменили меру пресечения на домашний арест, пишет «ОВД-Инфо». Вскоре после этого судья посчитал, что Фадеева нарушила один из запретов, и отправил ее в СИЗО.  

В 2020 года Ксения Фадеева выиграла выборы в городскую думу.

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