У осужденного за «фейки» Барышникова почернели руки из-за грибка. Он находится в критическом состоянии — адвокат 

У осужденного за военные «фейки» Игоря Барышникова почернели руки из-за грибка. Он находится в критическом состоянии. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на его защитника Романа Морозова.

По словам Морозова, 27 декабря во время адвокатского опроса Барышников стоял, так как сидеть ему не позволяет сильная боль.

«Чувствую себя плохо, а именно не могу сидеть (даже боком), испытываю боли в области паха, передвигаюсь с трудом и болями, испытываю боли в процессе мочеиспускания, в течение ночного времени суток испытываю постоянные позывы к мочеиспусканию, сам процесс мочеиспускания очень болезненный и затруднительный (выдавливаю по капле)», — сказал Барышников.

Кроме того, в колонии из-за условий содержания Барышников заразился грибком, у него почернели руки. Адвокат Мария Бонцлер рассказала, что у защитников отбирают телефоны и они не могут зафиксировать его «ужасное состояние здоровья».

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«Адвокат снял с него все показания и мы будем обращаться в Комитет против пыток ООН за срочным обеспечительными мерами, чтобы спасти жизнь Игоря», — сказала Бонцлер.

При этом сам Барышников сообщил адвокатам, что во время нахождения в ИК-8 он не получал никаких лекарственных препаратов. Также не предпринимались и меры по снижению боли.

О том, что у Барышникова резко ухудшилось состояние здоровья, его адвокаты говорили еще 20 декабря. В связи с этим они хотят добиться признания, что Барышников не может находиться под стражей. При этом Бонцлер опасается, что он может не дожить до завершения этой процедуры. Сейчас у Барышникова подозрение на рак, а в животе установлена цистостома — трубка для вывода мочи.

22 июня 2023 года Советский городской суд Калининградской области приговорил 64-летнего Игоря Барышникова к семи с половиной годам лишения свободы за распространение «фейков» про армию. Поводом стали его посты о расстреле российскими военными мирных жителей Украины.

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