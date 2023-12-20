У осужденного за военные «фейки» активиста Барышникова резко ухудшилось состояние здоровья

У отбывающего наказание в колонии 64-летнего активиста Игоря Барышникова резко ухудшилось состояние здоровья. Об этом пишет «ОВД-Инфо», ссылаясь на адвоката Барышникова Марию Бонцлер.

По ее словам, из-за проблем с кровообращением у Барышникова посинели руки и ноги, начались боли и постоянные позывы к мочеиспусканию, из-за которых активист не может спать, лежать и сидеть. «Ночами вообще спать не может. По двадцать раз за ночь встает. Не спит из-за трубки. Все распухло», — рассказала Бонцлер. Она подчеркнула, что защита будет добиваться перевода Барышникова в больницу.

В июне 2023 года Игоря Барышникова приговорили к семи с половиной годам колонии общего режима по обвинению в распространении «фейков» о российской армии. Против него возбудили два уголовных дела, поводом для которых стали посты активиста в соцсетях о преступлениях российских военных в украинской Буче и затонувшем российском ракетном крейсере «Москва».

В ноябре 2023 года Калининградский областной суд оставил приговор Барышникову без изменений. В ходе рассмотрения апелляции защита настаивала на отмене приговора в связи с состоянием здоровья Барышникова. У него подозрение на рак, а в животе установлена цистома (катетер, установленный в мочевой пузырь и проходящий через брюшную стенку). В заключении здоровье Барышникова начало стремительно ухудшаться. 4 августа его поместили в медсанчасть ФСИН. Тем не менее в суде прокурор зачитал заключение врачей Калининградской областной больницы, в котором говорилось, что состояние здоровья Барышникова позволяет ему отбывать срок в колонии.

В свою очередь, адвокаты Барышникова запустили процедуру актирования — признания, что человек не может находиться под стражей по состоянию здоровья. При этом защита активиста опасается, что он может не дожить до завершения этой процедуры. «До рака дело не дойдет, умрет раньше, просто потому что почки откажут», — пояснила Бонцлер.

До своего задержания Барышников ухаживал за 96-летней матерью, которая не могла самостоятельно передвигаться. После того, как активиста поместили под стражу, его мать должны были передать органам опеки. Однако этого так и не произошло. В августе 2023 года женщина умерла. Барышников просил суд отпустить его на похороны, однако в этом ему отказали.

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