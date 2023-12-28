В Белгородской области умер пострадавший от атаки беспилотника. Об этом сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков.

«Сегодня ночью в реанимации в результате кардиогенного шока умер Сергей Николаевич, один из рабочих, которые пострадали во время вражеской атаки в Грайворонском городском округе. Врачи боролись за его жизнь до последнего», — написал он в своем телеграм-канале.

24 декабря Гладков сообщил, что результате атаки беспилотника Грайворонском городском округе пострадали пятеро рабочих, которые занимались ремонтом дорожного полотна.

«Вчера между поселками Совхозный и Горьковский дроном-камикадзе был атакован мост, на котором проводились ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило 5 человек – у всех минно-взрывные травмы», — написал он тогда.

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