Криптобиржа Binance попросила пользователей из России вывести средства до 29 декабря

Binance попросила пользователей из России вывести средства до 29 декабря и закрыть позиции. Соответствующие письма криптобиржа разослала клиентам, убедился РБК.

В технической поддержке пояснили изданию, что такие письма получили те пользователи, чье «местоположение временно или постоянно определено на территории Российской Федерации».

Площадка предлагает им вывести средства на биржу CommEX, которая выкупила российские активы Binance, или любую другую доступную криптоплатформу.

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11 декабря Binance, которая считалась крупнейшей криптоплощадкой, работающей в России, сообщила, что прекратит поддержку рублевых P2P-операций с 31 января 2024 года.

О своем уходе из страны Binance заявила в конце сентября. Тогда же два российских топ-менеджера компании — Глеб Костарев и Владимир Смеркис — объявили об уходе из компании. Они курировали развитие биржи в России и СНГ.

Спустя два месяца Binance объявила, что прекращает обслужить рублевые депозиты. Клиентам тогда предложили обменять рубли на криптовалюту или также вывести их на платформу CommEX.

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