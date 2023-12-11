Криптобиржа Binance прекратит поддержку рублевых операций

Крупнейшая криптобиржа Binance прекратит поддержку рублевых P2P-операций с 31 января 2024 года. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В сообщении уточняется, что у пользователей тем не менее сохранится возможность проводить рублевые транзакции. Делать это они смогут на платформе CommEX, которая выкупила российские активы Binance. Для этого нужно будет соединить аккаунты на двух платформах.

О своем уходе из России Binance сообщила в конце сентября. Спустя два месяца криптобиржа объявила, что прекращает обслужить рублевые депозиты клиентов. Клиентам площадки тогда предложили обменять рубли на криптовалюту или также вывести их на платформу CommEX.

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